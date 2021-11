Optimale Ausbeute

Mannheim. „Wir sind sehr zufrieden über den Sechs-Punkte-Auftakt. Das erste Viertel war noch ein bisschen holprig, aber in den nachfolgenden drei Vierteln hatten wir das Spiel im Griff und haben auch in der entsprechenden Höhe gewonnen“, zog Carsten-Felix Müller, Damen-Trainer des TSV Mannheim Hockey, am Sonntag nach dem 7:2 (4:2)-Heimsieg gegen den Münchner SC ein positives Fazit zum Beginn der Hallen-Bundesliga.

Schon am Samstag hatten die TSVMH-Damen beim Rüsselsheimer RK mit 3:2 (1:0) gewonnen, wobei Lydia Bechthold-Haase, Tara Duus und Lisa Schall trafen. Gegen den MSC zeichneten Violetta Klein (2), Bechthold-Haase (2), Schall (2) und Vera Schultz für die TSV-Treffer verantwortlich.

Der Mannheimer HC musste unterdessen noch auf auf Nationalspielerin Sonja Zimmermann und die drei U-21-Nationalspielerinnen Stine Kurz, Verena Neumann und Aina Kresken verzichten, wobei für die drei Letzteren der Traum von der U- 21-WM in Südafrika geplatzt ist. Der Hockey-Weltverband hatte die für Anfang Dezember geplanten Titelkämpfe wegen der Corona-Entwicklungen vor Ort am Freitag abgesagt.

„Erstmal sind wir froh, dass wir sechs Punkte geholt haben und letztlich ist es erst einmal egal, wie sie zustande gekommen sind – wobei für mich unsere Siege jeweils verdient waren“, sagte MHC-Coach Nicklas Benecke nach dem den 3:0 (1:0)-Erfolg im Neckarplatt-Derby gegen den Feudenheimer HC.

Charlotte Gerstenhöfer (2) und Nadine Kanler hatten getroffen, beim Bietigheimer HTC ließ der MHC nach Toren von von Gerstenhöfer (3) und Fiona Felber ein 4:3 (0:2) folgen. Die FHC-Damen verloren auch ihr zweites Spiel mit 2:5 beim Rüsselsheimer RK. and