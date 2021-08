Olympia-Helden von Tokio als große Vorbilder

Ladenburg. Dass deutsche Ringer bei Olympia in Tokio so erfolgreich sind, liegt auch an der konstanten Basisarbeit hierzulande von Vereinen wie dem Athletik-Sport-Verein (ASV) Ladenburg: Bei dessen Turnierreihe Römer-Cup sammelte einst Aline Rotter-Focken, die Goldgewinnerin der laufenden Spiele, ebenso erste internationale Kampferfahrungen wie Denis Kudla. Den Schifferstädter, der wie schon 2016 in Rio am Mittwoch erneut Olympia-Bronze holte, treffen die ASV-Junioren Asis Isaev und Alexander Riefling regelmäßig beim zusätzlichen Training am regionalen Olympiastützpunkt (OSP) in Heidelberg.

„Denis Kudla ist ein Vorbild, zu dem ich aufschaue“, sagt der 17-jährige Freistilspezialist Isaev, als er selbst geehrt wird: „Er ist der erste Deutsche Juniorenmeister aus unseren Reihen seit bald zehn Jahren“, freut sich der ASV-Vorsitzende Joachim Loose über Isaevs Siegerpokal nach vier starken Kämpfen in der Klasse bis 57 Kilogramm.

Beim Empfang auf dem Ladenburger Marktplatz stand auch Isaevs Kaderkollege Riefling im Mittelpunkt: Der 20-Jährige hatte bei denselben Titelkämpfen in Rimbach Bronze im Limit bis 67 Kilogramm gewonnen. Der Ziegelhäuser Fachgymnasiast wiederholte damit im griechisch-römischen Stil, bei dem nur Angriffe am Oberkörper erlaubt sind, seine Erfolge von 2019 und 2018.

„Ich hätte mir natürlich Gold gewünscht, aber es war knapp und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Leistung“, sagt Riefling nach den Titelkämpfen Riefling gehört wie Isaev zu den jungen „Eigengewächsen“ im Regionalliga-Team des ASV Ladenburg

Auf seinen zweiten Saisonstart beim ASV ab September freut sich, vom jüngsten Erfolg beflügelt, auch Isaev: „Ich bin ich sehr glücklich über meinen bislang größten Erfolg, weil ich vorher immer nur Zweiter bei Deutschen Meisterschaften war“, sagt das Nachwuchstalent, das unter der Woche täglich ein- bis zweimal in Heidelberg und in Ladenburg trainiert.

Isaev wohnt in Heidelberg-Emmertsgrund. Sein ringkampfbegeisterter Vater hatte ihn vor elf Jahren zum Training bei Alexander Hörner in Rohrbach gebracht. Mit dem dortigen Athletik-Club (AC) arbeitet der ASV seit Jahren im Schülerbereich eng zusammen. „Schade, dass meine vier anderen Jungs nicht auch weitergekommen sind in Rimbach“, bedauert Hörner, der vor allem in den siebt- und achtplatzierten Adam Dachaew und Daud Elembaev ebenso großes Potenzial sieht.

Viel Lob auch für Trainer Hörner

„Alex Hörner hat die Grundlage für die jüngsten Medaillen gelegt“, sagt ASV-Ringerchef Herbert Maier. „Bei Alex hat es mir gleich gefallen“, erzählt Isaev. Er möchte nächstes Jahr an der Heidelberger Julius-Springer-Schule, wo er sich als Leistungssportler bestens unterstützt fühlt, die Hochschulreife machen.

Titelreif zeigt er sich im Ringen bereits seit 2017, als er zunächst in der B-Jugend und im Jahr darauf in der A-Klasse Deutscher Vizemeister wurde. Inzwischen trainiert er außer am OSP auch beim selbst erfolgreichen Ringer Hossein Alizadeh in Ladenburg. Dieser war aus dem Iran gekommen, wo Ringen eine populäre Sportart ist, und trug dazu bei, den ASV zum Stützpunktverein im Bundesprogramm „Integration durch Sport“ zu machen. Ein Glücksfall auch für Isaev: „Trainer Hossein hat mich sehr gut vorbereitet.“

