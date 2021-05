Olympia bleibt das große Ziel

Hamburg. Für die deutschen Hockey-Asse wird es dieser Tage beim Lehrgang in Hamburg ernst. Sowohl Herren-Bundestrainer Kais al Saadi als auch Damen-Bundestrainer Xavier Reckinger werden nach dem Lehrgang in der Hansestadt am Freitag nicht nur den Kader für die EM in den Niederlanden (4. bis 13. Juni) berufen, sondern soweit wie möglich auch schon die Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vergeben.

AdUnit urban-intext1

Neben Torhüter Alexander Stadler und Paul Kaufmann vom TSV Mannheim Hockey dürfen auch Teo Hinrichs, Linus Müller und Justus Weigand (alle Mannheimer HC) noch von Olympia träumen. Alle fünf Spieler aus der Quadratestadt kamen am Pfingstsonntag beim 5:0 (2:0)-Sieg gegen Kanada zum Einsatz. Gegen Frankreich siegte die DHB-Auswahl am Dienstag mit 5:2 (3:1). Dabei nahm Alexander Stadler als Ersatztorwart auf der Bank Platz, Paul Kaufmann spielte von Beginn an und Justus Weigand kam ab der zweiten Hälfte absprachegemäß für Florian Fuchs zum Einsatz. Teo Hinrichs und Linus Müller pausierten in dieser Partie.

Damen testen gegen Talente

Beim UHC Hamburg bestreiten die DHB-Herren und noch zwei weitere Testspiele gegen Kanada (Donnerstag, 13 Uhr) und Frankreich (Freitag 12 Uhr). Beide Partien werden im Internet unter www.hockeyliga.live gezeigt.

Die deutschen Damen mit Sonja Zimmermann (Mannheimer HC) messen mangels Testspielgegner in der Hansestadt ihre Kräfte mit dem deutschen Perspektivkader für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Im Perspektivteam stehen Charlotte Gerstenhöfer, Stine Kurz (beide MHC) und Tara Duus (TSVMH). and

AdUnit urban-intext2