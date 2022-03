Ohne Druck und mit breiter Brust

Mannheim. „Nachdem der SKV Sandhofen in den vergangenen beiden Jahren jeweils wegen Corona ausgebremst wurde, würde ich diesem Verein in dieser Saison den Aufstieg gönnen“, sagt Nenad Kuko, Trainer des MFC Phönix Mannheim und gleichzeitig Gegner des SKV Sandhofen am Sonntag in der Fußball-Kreisklasse A 2. „Das heißt jetzt aber nicht, dass wir da hinfahren und verlieren wollen.“

Der Club vom Herrenried reist zur Gaswerkstraße mit einer imposanten Serie von 18 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen, die zuletzt mit dem 1:0 gegen die TSG 62/ 09 Weinheim II ihre Fortsetzung gefunden hatte. Und das, obwohl die Grün-Schwarzen die Schlussphase in Unterzahl bestritten und dennoch den Siegtreffer erzielten. Der Platzverweis verschärft die Personalsituation des MFC Phönix weiter.

Kleiner Kader

Im vergangenen Herbst musste die zweite Mannschaft abgemeldet werden, in der Winterpause verließen weitere fünf Spieler das Team von Kuko. „Unser Kader ist auf 14 Mann heruntergeschrumpft. Eine Verletzungsserie wie in der Vorrunde darf uns jetzt nicht mehr passieren“, sagt der umtriebige Phönix-Coach. Abstiegssorgen bestehen eher keine, nach oben eingreifen kann der MFC ebenfalls nicht mehr. „Wir können befreit aufspielen, die Mannschaft ist enger zusammengerückt und kompakter geworden“, hat Kuko festgestellt.

SKV noch besser in Form

Die Serie der Herzogenried-Kicker ist auch Christian Hofsäß, Trainer des SKV Sandhofen, nicht verborgen geblieben. „Das ist eine zweikampf- und laufstarke Mannschaft, die auch noch spieltechnisch gut ist“, weiß Hofsäß. Sein Team toppt sogar die jüngste Phönix-Siegesserie – und zwar mit starken zwölf Liga-Dreiern in Folge. Das Pokal-Aus der Sandhöfer gegen den FV 1918 Brühl II (2:4 n.V.) ist verdaut, Hofsäß hat seine Erkenntnisse daraus gezogen und sein Team am vergangenen, spielfreien Wochenende gegen die Sportfreunde Heppenheim zu einem weiteren Testspiel auflaufen lassen. „Wir haben einiges ausprobiert. Jeder konnte sich anbieten. Stand jetzt bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden.“ In den letzten Trainingseinheiten vor dem Rückrundenstart wurde noch an der Spritzigkeit gefeilt. wy