Ohne Druck ins Top-Spiel

Leutershausen. Mehr Spitzenspiel geht nicht: In der Staffel F der 3. Liga fahren die Handballer der SG Leutershausen am Samstag (19 Uhr) zu Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen II. „Wir können mit breiter Brust aber dennoch entspannt nach Kronau fahren. Dort haben wir das Spitzenspiel Erster gegen Zweiten. Besser geht es eigentlich nicht”, erklärte SGL-Kapitän Niklas Ruß nach dem Sieg gegen Zweibrücken am vergangenen Sonntag. Das Ziel Aufstiegsrunde ist zum Greifen nah. Ein Erfolg in den verbleibenden drei Spielen (Junglöwen, Horkheim, Oftersheim) reicht, um dabei zu sein. Die Ausgangslage ist gut, deshalb haben die Roten Teufel von der Bergstraße keinen Druck im Auswärtsspiel beim Tabellenführer.

Wichtig für die SGL: Die Abwehrleistung muss stimmen, die Rückraumschützen der Junglöwen in Schach gehalten werden. Hinzu kommt: Der Angriff. „Vorne dürfen wir uns nicht so viele leichte Fehler leisten, wie zuletzt”, erklärt SGL-Akteur Sven Schreiber, der im Hinspiel zum Helden wurde, als er einen direkten Freiwurf zum Siegtreffer verwandelte. Es war die erste Saisonniederlage der Löwen-Reserve.

Dass es ein Auswärtsspiel ist, spielt der SGL nicht unbedingt in die Karten. Schreiber: „Dennoch müssen wir uns auf uns konzentrieren, egal wie viele Leute da sind. Unsere Fans kommen bestimmt auch. Das hilft uns sehr.“ Auch Linksaußen Gianluca Pauli freut sich auf das Duell. „Es geht aber auch um einiges, denn Kronau kann Meister werden und wir wollen als Erster in die Aufstiegsrunde. Dafür müssen wir gewinnen“, sagt Pauli. red

