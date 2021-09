Ohne Druck den Blick nach oben

Mannheim. Kontinuität statt runderneuerter Kader. Entgegen vieler Spitzenteams der Fußball-Kreisliga – allen voran der SC Rot-Weiß Rheinau und MFC 08 Lindenhof – konnte die SpVgg Wallstadt zur neuenSaison keine neuen Namen im Team vermelden. Mit Verteidiger Christopher Dell beendete gar ein langjähriger Leistungsträger seine aktive Karriere. „Die Transferzeit vor der Saison war sehr schwierig. Viele Spieler wollten ihre Vereine nicht wechseln. Die Vorsaisonwar ja sehr kurz, da sind manche noch gar nicht richtig bei ihren aktuellen Teams angekommen“, nennt SpVgg-Coach Michael Wagner einen der Gründe für die Zurückhaltung der Wallstädter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einem 23-Mann starken Kader startete die Sportvereinigung in die neueSpielzeit und zeigte sich in den ersten Partien gewohnt erfolgshungrig und stabil in der Defensive. Im Kreispokal steht die Wagner-Elf im Viertelfinale, dazu kommt eine überzeugende Ligabilanz: Vier Siege aus den bisherigen fünf Partien – damit setzten sich die Wallstädter in der Spitzengruppe der Tabelle vorerst fest.

Eingespieltes Team als Vorteil

Wallstadts Torwart Yannick Heckmann ist momentan die einzige Alternative der SpVgg Wallstadt zwischen den Pfosten. © Berno Nix

„Mit der Punkteausbeute bin ich natürlich sehr zufrieden. Gleich im ersten Spiel gegen Rheinau haben wir unglücklich verloren, seitdem haben wir uns aber direkt stabilisiert“, erklärt Wagner, der seinem Kader einiges zutraut: „Wir können einen Platz unter den ersten fünf erreichen, haben aber gar keinen Druck. Die Mannschaft ist eingespielt, kennt sich schon lange, diesen Vorteil haben manch andere Mannschaften nicht“.

Großer Wermutstropfen der bisherigen Saison: Mit Niklas Messmer verletzte sich die Nummer eins der Wallstädter langfristig, Torhüter Yannick Heckmann ist damit der einzige Schlussmann im Kader und steht nun zwischen den Pfosten. „Wir hoffen natürlich, dass Yannick jetzt fit bleibt. Im schlimmsten Fall hätte ich noch einen Freund, der sich für uns zwischen die Pfosten stellen würde“, bangt Wagner, der nun schon in seine fünfte Saison als Wallstadts Trainer geht. So ausgeglichen hat er die Kreisliga allerdings noch nie erlebt: „Die Liga war in den vergangenen Jahren schon topbesetzt, in dieser Saison ist es allerdings extrem. Viernheim hat ein bärenstarkes Team, auch auf Leutershausen bin ich noch gespannt. Das Rennen um die Plätze ganz oben wird auf jeden Fall extrem spannend.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Freude darüber, dass endlich wieder Fußball gespielt wird, ist Coach Wagner klar anzumerken. Die kommende Partie gegen Plankstadt soll da kein Dämpfer werden. Am Sonntag empfängt die Wagner-Elf den bisher unbesiegten Tabellenzweiten. „Bei Plankstadt sind viele gute Einzelspieler dabei, die ich auch schon kenne. Wir spielen aber daheim und rechnen uns in diesem Spiel natürlich was aus. Wir wollen gewinnen“, legt der Coach die Marschroute fest und hofft erneut auf eine entsprechende Defensivleistung seiner Mannschaft. Mit lediglich vier Gegentoren haben die Wallstädter eine der stabilsten Hintermannschaften der Liga.

Beim Abschluss Luft nach oben

„Vor allem die individuellen Fehler müssen wir aber abstellen, die sind uns in den ersten Saisonspielen noch zu oft unterlaufen“, kritisiert Wagner, der noch weitere Schwachpunkte seiner Elf bemängelt: „Ganz klar müssen wir auch an der Chancenauswertung arbeiten, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Außerdem ist mir Kontinuität im Spiel wichtig, also dass wir auch über die kompletten 90 Minuten unsere Wege gehen“. Noch kann die SpVgg allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. Erst Ende September, so Wagner, stehen alle Urlauber und Verletzten endlich zur Verfügung.

Neben dem Topspiel Wallstadt gegen Plankstadt stand noch ein weiterer Kracher am Sonntag auf dem Spielplan. Die Begegnung SC Rot-Weiß Rheinau gegen den MFC 08 Lindenhof wurde allerdings auf den 13. Oktober (19.15 Uhr) verlegt.