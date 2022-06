Öztürk stellt sich der Aufgabe

Mannheim. In der vergangenen Saison hatten die Fußballer des VfL Kurpfalz Neckarau mit Feytullah Genc, Bernd Wigand und Richard Weber noch drei gleichberechtigte Coaches. Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga hat das Team nun wieder einen alleinigen Cheftrainer. Lacky Paschaloglou, der Sportliche Leiter der Neckarauer, präsentierte am Mittwochabend nun auch den Spielern den neuen Coach: Mehmet Öztürk (Bild) soll den Neuling in der kommenden Saison in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden halten.

„So viele werden ihn wohl nicht kennen“, sagt Paschaloglou. Der 45-jährige Öztürk hatte von 2009 bis 2013 vor allem Junioren-Mannschaften in der Region trainiert. Von 2008 bis 2011 coachte Öztürk die U 19 des FC Astoria Walldorf. Danach war er jeweils für eine Spielzeit für die U 17-Junioren der TSG 1899 Hoffenheim (2011/12, Co-Trainer) und die U 19 des SV Sandhausen (2012/13) tätig. Der Besitzer der A-Lizenz, der im Rhein-Neckar-Dreieck gut vernetzt ist, war zudem noch Coach des Herren-Kreisligisten 1. FC Wiesloch, arbeitete danach mehrere Jahre in der Türkei. Unter anderem als Scout für den dortigen Spitzenklub Trabzonspor. 2019 trainierte er das Team von Adanaspor in der Zweiten Türkischen Liga.

„Fachlich ist Mehmet Öztürk genau der richtige Mann für uns. Und was mir imponierte: Er hat in den Gesprächen nicht wie viele andere Bewerber uns erklären wollen, was wir tun müssen, sondern konkret gesagt, was er machen will, damit wir unser Ziel, die Verbandsliga zu halten, schaffen“, sagt Paschaloglou. „Er passt genau in unsere Philosophie, mit jungen Spielern zu arbeiten. Für ihn ist es einfach nur wichtig, dass die Akteure eine gewisse Basis für die Verbandsliga mitbringen. Wir sind gespannt.“

„Das wird ein brutales Jahr“

Der Sportliche Leiter macht keinen Hehl daraus, dass es für den Aufsteiger, der zahlreiche Spieler aus der Landesligameistermannschaft verloren hat, in der neuen Spielklasse schwer werden wird. „Das wird ein brutales Jahr, aber wir wollen es angehen“, sagt Paschaloglou.

Mehmet Öztürk hat seinen Lebensmittelpunkt in Sandhausen. „Während Corona ging nicht viel, ich habe in den vergangenen beiden Jahrenvor allem viel gescoutet. Die Neckarauer Mannschaft habe ich öfters gesehen. ich finde die Aufgabe sehr spannend. Aus den Gesprächen mit den Cluboffiziellen habe ich gemerkt, die ticken so wie ich. Ich freue mich auf die nächsten Wochen.“

Am Samstag treffen die Neckarauer in einem ersten Testspiel auf den Drittligisten SV Waldhof. „Da wollen wir einfach Spaß haben“, sagt Öztürk und betont: „Wir wollen aber schon in den nächsten Tagen Vollgas geben, um bereit zu sein, wenn die neue Verbandsligarunde startet.“

Trotz des Aufstiegs hatte sich der VfL Kurpfalz nach der Saison von seinem Trainer-Trio getrennt. Zwischen dem Club und den Coaches hatte es unterschiedliche Vorstellungen über die Ausrichtung des Vereins gegeben.