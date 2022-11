Nur Remis beim Letzten

Köndringen-Teningen. In der 3. Liga der Handballer mussten die Spitzenteams am Wochenende Federn lassen und auch die SG Leutershausen machte da keine Ausnahme. Beim Schlusslicht SG Köndringen-Teningen kamen die Bergsträßer nicht über ein 28:28 (15:14) hinaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Halbzeit erwischte Köndringen-Teningen wie bereits im ersten Durchgang erneut den besseren Start – und wieder kämpfte sich die SGL zurück. „Bei unserer 24:23-Führung haben wir sogar die Chance, mit zwei Toren in Front zu gehen”, sagte SGL-Trainer Marc Nagel. Die Chance blieb jedoch ungenutzt, stattdessen gingen die Hausherren wieder in Führung – bis Sven Schreiber 40 Sekunden vor Ende das 28:28 erzielte. „Da hätte Köndringen das Spiel noch gewinnen können, insofern können wir mit dem Punkt zufrieden sein.” Ein Block durch die Heisemer Abwehr verhinderte die Niederlage in den Schlusssekunden.

Nun steht die SG Leutershausen erneut vor einem Topspiel in der Heinrich-Beck-Halle. „Wir können uns in dieser engen Liga gegen Heilbronn-Horkheim am Wochenende den zweiten Platz zurückholen“, weiß Sportchef Mark Wetzel.

Mehr zum Thema Handball SGL trotzt den Ausfällen Mehr erfahren Lokalsport Mannheim SGL mit dem längeren Atem Mehr erfahren Fußball-B-Liga FV Hofheim neuer Tabellenerster Mehr erfahren

SGL-Tore: Pauli (8/8), Bitz (6), Haller (5), Schreiber (3), Röller (2), Scholz (1), Bauer (1), Stippel (1) und Ruf (1). red