Nur Munteanu darf jubeln

Schriesheim. Gebrauchter Abend für die Ringer der RG Kurpfälzer Löwen. Die Mannschaft verlor am Samstag in der 2. Bundesliga Süd vor rund 200 Zuschauern in der KSV-Halle in Schriesheim gegen die KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt glatt mit 3:22.

Lediglich Virgil Munteanu (61 kg G) gewann seinen Kampf für die Kurpfälzer. Zu allem Überfluss verletzte sich Hossein Alizadeh (66 kg F) bereits beim Aufwärmen. Nach seinem Kampf gegen U-23-Weltmeister Georgios Pilidis, den er vorzeitig mit 0:16 verlor, musste er zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren werden. Luciano Testas (75 kg F) ging zu Beginn des Abends gegen Stas David Wolf auf beide Schultern. Das war aber abgesprochen worden, da er erkrankt war und die Löwen-Mannschaft nur komplettierte. Zudem musste der Kampfabend aufgrund der Auslösung der Brandmeldeanlage und kurzzeitiger Räumung der Halle für rund 20 Minuten unterbrochen werden.

Hallenräumung nach Brandalarm

Der favorisierte Tabellenführer aus Oberschwaben war mindestens eine Nummer zu stark für die Löwen. „Das ist natürlich ein deutliches Ergebnis. Aber unsere jungen Ringer benötigen solche Kämpfe, um Erfahrung zu sammeln“, betonte Grecco-Trainer Attila Tamas mit Blick auf Schaible und Alexander Riefling. Letzteren hatte die RG eine Gewichtsklasse nach oben gezogen, damit er dem EM-Dritten, Valeriu Toderean, aus dem Weg gehen konnte. Die KG hatte ihrerseits ähnlich gerechnet, so dass es zu diesem Duell im klassischen Stil bis 75 Kilogramm kam. Riefling unterlag schließlich 1:10.

Raffar Abdul Ahmadi (57 kg F) und Tamas (130 kg G) standen zumindest kurz vor dem Sieg. Doch gegen Alexander Tonn (3:3, Entscheidung über die Anzahl der Verwarnungen) respektive David Stumpe (1:1, Entscheidung über die letzte Wertung) war das letzte Quäntchen Glück nicht auf ihrer Seite. Stiven Brandy Schäfer (88 kg G) führte 7:0, musste sich aber Simon Weißhaar dann aber doch 7:9 geschlagen geben. Eine Schulterniederlage kassierte Khamza Temarbulatov (71 kg G). Auch Schaible (80 kg F) und Dzhambulat Ustaev (98 kg F) mühten sich, waren aber chancenlos.

Der SRC Viernheim holte bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe mit 15:13 seinen zweiten Saisonsieg. Diesen sicherte Vasile Alexandru Dosoftei mit einem Überlegenheitssieg im letzten Kampf. cg