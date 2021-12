Nur kurzer Jubel bei SRC-Fans

Reilingen. In der Bundesliga Südost hat die RKG Reilingen/Hockenheim erwartungsgemäß gegen den zuletzt dreifachen Deutschen Meister SV Wacker Burghausen deutlich mit 5:26 verloren und konnte dabei nur zwei Einzelkämpfe siegreich gestalten. Da die wichtigen Entscheidungen in dieser Gruppe bereits gefallen waren, ging es für beide Teams in einem Kampf vor coronabedingt leeren Rängen lediglich um ein reines Kräftemessen untereinander.

Der SRC Viernheim empfing den AC Lichtenfels vor kleiner Zuschauerkulisse, unterlag aber wie bereits im Vorkampf klar. Diesmal reichte es für das Team um Michael Böh zu drei Einzelsiegen und einem 9:27. Die Südhessen gerieten sofort in Rückstand, da Cristian-Vasile Vagiunic bis 57 kg GR nach einer riskanten Aktion gegen Ömer Halil Recep bereits in der zweiten Minute auf beide Schultern ging und der Ex-Nordbadener Stefan Kehrer die Punkte im Schwergewicht kampflos einstrich, da Viernheim diese Klasse wegen der Verletzung von Sebastian Schmidt nicht besetzen konnte.

1:16 zur Pause

Vasyl Ilnytskyi bot in der Klasse bis 61 kg FS eine fast hilflose Vorstellung gegen Ahmet Duman, der in nur 39 Sekunden mit einer Bodenlage und einer Serie von Durchdrehern den Kampf mit 16:0 für sich entschied. Chancenlos war auch Julian Scheuer bis 98 kg GR gegen den EM-Dritten des Vorjahres, Hannes Wagner. Nach gut vier Minuten siegte der Gast mit 16:0. Pascal Hilkert zeigte eine kämpferisch starke Leistung bis 66 kg GR gegen Rumen Savchev. Technische Punkte fielen keine, der 2:1-Erfolg des Viernheimers resultierte aus zwei Passivitäten seines Gegners. Zur Pause führte Burghausen schon deutlich mit 16:1.

Danach gab es weiteren Grund zur Freude bei den Viernheimern, Matthias Schmidt diktierte bis 86 kg FS von Beginn an das Kampfgeschehen gegen seinen Kontrahenten Niklas Ohff. Logische Folge war der 16:0-Überlegenheitserfolg nach zweieinhalb Minuten Kampfzeit. Als auch noch Daniel Antal bis 71 kg FS den Burghausener Lukas Tomaszek mit 18:2 bezwang, hatte der SRC sowohl den Abstand deutlich verkürzt, wie auch seine treuen Fans etwas versöhnt. Die drei restlichen Begegnungen gingen dann aber mehr oder weniger deutlich verloren.

Erwartet spannend und letztlich mit einem knappen 18:15 endete das erste Finale in der Verbandsliga zwischen dem ASV Ladenburg II und dem ASV Bruchsal. Mit diesem Ergebnis bestehen für beide Teams noch Möglichkeiten, im Rückkampf Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga zu realisieren. T.P.