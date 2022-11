Nur Hackmann punktet

Mannheim. Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang haben im Verbandsliga-Derby zu Hause gegen den TTV Weinheim-West eine klare 1:9-Niederlage kassiert. Nur Robert Hackmann holte einen Sieg für die Mannheimer, die im dritten Saisonspiel ihre zweite Niederlage hinnehmen mussten. Die Doppelbegegnungen waren hart umkämpft. Allerdings fehlte den DJK-Akteuren das Glück. Luis Miguel Oliveira Neves und Hackmann führten in ihrem Spiel gegen die Weinheimer Holger Weidenauer/Timo Ziener schon mit 2:0-Sätzen und verloren dann aber doch noch mit 2:3. In den Einzeln dominierten dann die Weinheimer deutlich.

Die DJK hat nun wieder eine lange Pause. Das nächste Spiel bestreiten die Akteure um Mannschaftsführer Dominik Schwarz erst am 20. November, 13 Uhr, beim TTV Mühlhausen. Unterdessen hat der FV Wiesental seine Mannschaft in der Verbandsliga abgemeldet und steht damit als erster Absteiger fest. Die Käfertaler belegen aktuell den siebten Tabellenrang, der der erste Nichtabstiegsplatz ist.

DJK St. Pius wahrt weiße Weste

Die Damen der DJK Käfertal-Vogelstang sind in der Verbandsliga Baden dagegen auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der knappen 6:8-Heimniederlage gegen Rüppur gewann das Team um Mannschaftsführerin Kerstin Sommer gegen den TTC Karlsruhe-Neureut mit 8:6. In einer spannenden Partie lagen die Mannheimerinnen zwischenzeitlich mit 3:4 zurück. Doch gelangen der DJK Käfertal/Vogelstang vier Siege in Folge. Neureut verkürzte noch einmal auf 6:7. Letztlich sicherte Kerstin Sommer ihrem Team mit einem 3:0-Erfolg über Miriam Fleck den 8:6-Sieg. Für die DJK punkteten im Doppel Sommer/Melanie Pahl. Spitzenspielerin Elina Kogane holte zwei Siege in den Einzeln. Pahl und Sommer waren alleine jeweils zweimal erfolgreich. Bärbel Staiger, die für Heike Czech spielte, holte einen wichtigen Fünf-Satz-Erfolg.

In der Tabelle kletterten die DJK-Spielerinnen auf den zweiten Tabellenrang und haben mit der Bilanz von 8:2 Punkten nur einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter TTC Forchheim (9:1). Die Mannheimerinnen spielen am Samstag, 17.30 Uhr, beim 1. TTC Ittersbach.

In der Herren-Verbandsklasse hat die DJK St. Pius auch ihr fünftes Spiel dieser Saison gewonnen. Die Neuhermsheimer siegten bei der TTG Walldorf mit 9:3. In den Doppeln feierten Sebastian Tiemann/Marcus Wigand und Moritz Müller/Philipp Bayer Siege. Im vorderen Paar bauten Tiemann und Wigand mit 3:1-Erfolgen die Führung auf 4:1 aus. Die Neuhemsheimer hatten die Partie im Griff. Aaron Heinz, Beyer und Müller gewannen ihre Einzel und zur Pause führte die DJK mit 7:2. Tiemann und Heinz machten mit Siegen den Erfolg perfekt.

In der Bezirksliga hat die DJK Wallstadt mit einem 9:7 gegen die LSV Ladenburg und einem 8:8 beim TSV Amicitia Viernheim den zweiten Platz erobert. Die DJK Käfertal/Vogelstang siegte beim TTC Reilingen mit 9:7 und verlor beim TTV Mühlhausen II mit 3:9. bol