Nur ein Punkt beim Meister

Mannheim. Ende Oktober hatten sich die Mad Dogs Mannheim und Frauen-Eishockeymeister ERC Ingolstadt in Mannheim mit je einem Sieg die sechs Zähler in der Bundesliga noch geteilt. Die Punktausbeute beim Wiedersehen in Ingolstadt fiel für die Kurpfälzerinnen nun magerer aus: So mussten sich die Mannheimerinnen beim ERCI am Samstag nach Penaltyschießen mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) geschlagen geben. Megan Forrest hatte zwischenzeitlich zum 1:1 getroffen, was den Mad Dogs letztlich zumindest einen Punkt sicherte.

Am Sonntag reichte beim 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) das Tor von Hanna Amort dagegen nicht für Zählbares. and