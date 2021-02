Mannheim. Eishockey auf hohem Niveau spielen, aber sich auch kulturell weiterbilden – das war der Plan von Alex Woken und Mathilde De Serres bei ihrem Wechsel aus Nordamerika zum Fraueneishockey-Bundesligisten Mad Dogs Mannheim. Das Coronavirus hat dem Duo aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Meine Oma stammt aus Frankreich, ich habe auch einen französischen Pass. Ich war schon einmal in Paris und wäre auch jetzt gern dorthin oder zu meiner Verwandtschaft nach Nordfrankreich gefahren, aber das geht eben alles nicht“, berichtet die Frankokanadierin De Serres.

AdUnit urban-intext1

Sportlich haben sich die Erwartungen von De Serres aus Mont-Royal (Québec, Kanada) und Woken aus Fargo (North Dakota, USA) dagegen erfüllt. Am 13. und 14. März wird in Füssen das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft ausgetragen. Die Mad Dogs wollen dabei sein und haben ihr Schicksal auch noch in der eigenen Hand. Während Spitzenreiter ERC Ingolstadt, Rekordmeister ESC Planegg-Würmtal und Titelverteidiger EDCD Memmingen Indians sich schon das Ticket für das Finalturnier der besten vier Teams gesichert haben, liefern sich die Mad Dogs und die Eisbären Juniors Berlin ein packendes Rennen um Platz vier.

Dabei kommt es am Wochenende in der Nebenhalle der SAP Arena zum ultimativen Showdown (Samstag, 15.30 Uhr/Sonntag, 13.30 Uhr). „Wir wissen, dass wir beide Spiele gewinnen müssen, wenn wir ins Finalturnier kommen wollen. Das ist unser Ziel“, sind sich De Serres und Woken einig, dass ihr Bundesliga-Abenteuer erst mit dem DM-Endturnier enden soll.

Die Eisbären Juniors Berlin konnten zuletzt mit zwei Siegen in Köln die spielfreien Mad Dogs von Platz vier verdrängen. Beide Mannschaften sind mit 30 Zählern punktgleich, auch der direkte Vergleich steht mit einem 3:1-Sieg auf jeder Seite unentschieden. Im Moment gibt die Gesamttordifferenz den Ausschlag zugunsten der Berlinerinnen, die im Gegensatz zu den Mad Dogs danach noch zwei Hauptrundenspiele beim Titelverteidiger Memmingen haben.

AdUnit urban-intext2

Mad-Dogs-Topscorerin Woken (17 Tore, 9 Vorlagen) blickt dem Duell mit ihr Vorgängerin Theresa Knutson gespannt entgegen. Die Hauptstädterinnen haben sich ausgerechnet mit der besten Mannheimer Punktesammlerin der beiden vorangegangenen Spielzeiten verstärkt. Knutson ist für die letzten acht Hauptrundenspiele plus dem möglichen Finalturnier aus den USA nach Berlin gekommen. Dass die Mad Dogs mit zwei Siegen nach 60 Minuten den Einzug ins Finalturnier und damit den größten Erfolg in ihrer Geschichte vor Augen haben, ist den beiden Nordamerikanerinnen bewusst. „Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen und waren von Beginn an Teil des Teams“, sagt De Serres, die sich in Viernheim mit Woken ein Appartement teilt.

USA-Tour statt Europa-Trip

Da der Europa-Trip nicht wie gewünscht verlief, werden andere Pläne geschmiedet: „Zwei meiner Mitspielerinnen aus dem Team der Universität von Minnesota sind ebenfalls nach Europa gewechselt. Wir wollten den Kontinent erkunden, das geht leider nicht. Wir haben vereinbart, dass wir stattdessen eine Tour durch die USA machen, wenn wir zurück sind“, sagt Woken, die am Donnerstag 23 Jahre alt wurde.

AdUnit urban-intext3

Sie hat konkrete Vorstellungen, wie es bei ihr weitergeht: „Ich werde in Colorado Veterinärmedizin studieren, da wird mir nicht mehr viel Zeit fürs Eishockey bleiben.“ Die zweifache U-18-Weltmeisterin hat einen Bachelor-Abschluss in Neurowissenschaften. Auch De Serres hat einen Bachelor-Abschluss in der Tasche. „Maschinenbau“ sagt die 25-jährige Kanadierin auf Deutsch.