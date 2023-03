Nur die SGL im Derby-Modus

Leutershausen. Sieben Minuten waren gespielt, als Gästetrainer Christoph Lahme gezwungen war, seine erste Auszeit zu nehmen. Bis dahin zauberte die SG Leutershausen perfekten Handball aufs Parkett der Heinrich-Beck-Halle und führte 5:0. Mit einer verschobenen 5:1-Abwehr gegen Schwetzingens torgefährlichsten Angreifer Florian Burmeister gelang der SGL ein taktischer Kniff, der die Gäste und seinen Trainer aus dem Konzept brachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dank einer nahezu perfekten Anfangsviertelstunde haben die Handballer der SG Leutershausen das Derby gegen die abstiegsgefährdete HG Oftersheim/Schwetzingen in der 3. Liga Süd mit 32:25 (15:10) für sich entschieden. Vor 700 Zuschauern vernagelte ein überragender Sebastian Ullrich in Halbzeit eins seinen Kasten. „Wir hatten weder Zugriff noch waren wir im Derbymodus. Das war eine Frechheit“, schimpfte Lahme nach dem Spiel.

Sein Gegenüber Mark Wetzel, der mit Liviu Ianos an der Seitenlinie stand und Trainer Marc Nagel (A-Lizenz Prüfung) glänzend vertrat, konnte da deutlich entspannter sein: „Wir wollten eine kompakte Abwehr stellen, Schwetzingen es schwer machen, einfache Tore zu erzielen. Vor allem aber wollten wir, dass die Jungs von Anfang an Spaß in diesem Derby haben.“

Mehr zum Thema Handball SGL fehlen die Körner Mehr erfahren

Spaß versprühten die Roten Teufel in der Anfangsphase ohne Ende, allen voran Gianluca Pauli war nicht zu stoppen und erzielte bis zum 6:0 (8.) vier blitzsauber Treffer. Herausragender Akteur in Halbzeit eins war allerdings ein anderer: Stellte die SGL eine gnadenlose Defensive und ließ alle taktischen Varianten der Gäste verpuffen, war es dahinter Sebastian Ullrich, der die HG-Angreifer reihenweise zum Verzweifeln brachte. Nach neun Minuten musste Ullrich den ersten Gegentreffer hinnehmen, nach einer Viertelstunde gerade einmal drei (10:3/16.).

„Es war mir vergönnt ein paar Bälle zu halten. Es ist immer gut, der Mannschaft so helfen zu können“, so Ullrich bescheiden. Bis zur Pause verbuchte der Schlussmann überragende zwölf Paraden. Bis zum 12:5 (23.) durch Yessine Meddeb hatte die SGL Spiel und Gegner im Griff, eine Zeitstrafe nach „einem kurzen Handgemenge“ gegen beide Seiten spielte den Gästen allerdings deutlich besser in die Karten. Mit einem 4:0-Lauf, zwei Tore davon in den leeren Kasten, waren die Gelben beim 12:9 (25.) wieder dran.

Kühler Kopf gefragt

„Für mich war diese Phase entscheidend, denn die Mannschaft hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte Wetzel. Leutershausen ließ sich vom kurzen Zwischenhoch der Gäste wenig beeindrucken: Tore von Lucas Bauer, Tim Götz und Yannick Stippel sorgten für eine 15:10-Halbzeitführung. Nach der Pause war die Partie geprägt von technischen Fehlern und Zeitstrafen, ohne dass die SGL die Kontrolle verlor.

Mit dem 13. Saisonsieg schieben sich die Teufel auf Rang sechs, weiter mit Kontakt zur Spitze.

SGL: Hübe, Ullrich, Lacic – Schreiber (1), Kirschner, Meddeb (7), Bauer (4), Stippel (1),Menges, Götz (7), Schmitt (1), Haller, Bitz, Ulrich (2), Pauli (9/3). red