Mannheim. Den Herren des TSV Mannheim Hockey fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt in der Feldhockey-Bundesliga. In der Play-down-Serie im Modus „Best of Five“ gegen den Nürnberger HTC gewannen die Hausherren Spiel eins mit 1:0 (1:0) und legten am Sonntag gegen die Franken mit dem 3:1 (2:0) einen weiteren Heimsieg nach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir im Kampf um den Klassenerhalt mit zwei Siegen loslegen konnten“, zeigte sich TSVMH-Trainer Alexander Vörg mit dem Play-down-Auftakt einverstanden. „Wir denken dennoch weiter von Spiel zu Spiel“, blickte Vörg schon auf Partie drei am 28. Mai in Nürnberg voraus.

Am Samstag war es Nicolas Proske, der den TSVMH mit dem 1:0 (17.) zum Sieg schoss. In der Sonntagspartie sorgte Lukas Goerdt für das 1:0 (18./Strafecke), Moritz Rothländer legte das 2:0 (24./Siebenmeter) nach. Nachdem Fredrik Büttner für den NHTC auf 2:1 (34.) verkürzt hatte, stellte Philipp Wossidlo mit dem 3:1 (53.) den alten Abstand wieder her. and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2