Noch ein Sieg bis zum Titel

Mannheim/Dresden. Noch ein Sieg sind die Jungadler Mannheim zum vom Meistertitel in der U 20 DNL Division I entfernt – und den könnte das Team von U 20-Trainer Luigi Calce am Samstag (16.45 Uhr) in der Nebenhalle Süd der SAP Arena klarmachen. Dort steigt Spiel drei der „Best of five“-Play-off-Finalserie gegen die Kölner Junghaie.

Nach einem 6:5 nach Verlängerung in Mannheim und einem 3:2-Sieg in Köln, liegen die Jungadler mit 2:0-Siegen vorne und haben Matchpuck. „Wir müssen defensiv gut stehen und spielerisch trotzdem Druck nach vorne entwickeln“, hat Calce keine Ambitionen, am Sonntag (13.30 Uhr) in ein viertes Spiel in Köln zu gehen.

Die U 17 der Jungadler tritt beim Endturnier in Dresden als Titelverteidiger an. Dort wartet am Samstag (16.30 Uhr) der EV Landshut im Halbfinale. Im Finale am Sonntag (12.30 Uhr) würden die Mannheimer im Erfolgsfall auf den Gewinner der Partie Eisbären Juniors Berlin - ESC Dresden treffen. and