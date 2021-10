Niederlage macht Eulen etwas Mut

Ludwigshafen. Es war die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel. Herrscht also jetzt Krisenstimmung bei den Eulen Ludwigshafen? Keineswegs. Zumindest nach der 23:24 (9:12)-Heimniederlage im DHB-Pokal gegen den Erstligisten GWD Minden zeigten sich Trainer und Spieler nicht unzufrieden. Das Spiel vor 743 Zuschauern in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle machte Hoffnung.

„Wir wollten den Fokus auf die Defensive legen. Der Trainer hat uns gesagt, mehr als 26 Gegentreffer sollen es nicht sein. Das haben wir geschafft“, sagte Rückraumakteur Jannek Klein. Die Abwehr, die in den jüngsten Zweitligaspielen das Problem war, stand gegen den Bundesligisten gut. Da für hakte es im Angriff. „Da haben wir leider nicht ganz so gut gespielt. Aber Carsten Lichtlein im Tor von Minden war auch ganz stark“, befand Klein. 16 Paraden konnte der Torhüter der Ostwestfalen letztlich vorweisen. Bei den Eulen spielte Iga Urbic mit elf gehaltenen Bällen ebenfalls stark. Doch es war Lichtlein, der letztlich den Unterschied machte.

Ludwigshafens Jannik Hofmann kommt immer besser in Schwung. © Pix

„Das Spiel gibt trotzdem Auftrieb. Wir dachten, dass es nach dem Sieg gegen Großwallstadt nun vorwärts geht. Aber in Aue haben wir am vergangenen Samstag bei einer Zwei-Tore-Führung zwischenzeitlich Fehler gemacht, zu viele Gegentore bekommen. Dann war die Halle da und schon geht so ein Spiel verloren“, so Klein, der betonte: „Dass soll uns nicht mehr passieren.“

Hoffmann bester Werfer

Eulen-Coach Ceven Klatt hätte natürlich gerne die Überraschung gegen den Erstligisten geschafft. Aber auch so war der Trainer erfreut über die Leistung seiner Mannschaft, die vor allem in der zweiten Hälfte wieder richtig guten Handball zeigte. „Uns fehlen am Ende einige klare Chancen, die wir liegen gelassen haben“, sagte Klatt, der aber klar machte: „Es ist sicher eine Partie, auf die man aufbauen kann, aus der man Erkenntnisse ziehen kann.“ Zum Beispiel, dass ein Rückraum mit Jan Remmlinger und Pascal Bührer gut funktionieren kann. Dass die Variante mit dem siebten Feldspieler gut klappte. Und dass Jannik Hofmann, der lange mit einer schweren Verletzung ausfiel, wieder im Kommen ist. Mit sechs Treffern war der Linksaußen bester Torschütze der Eulen. Und: Auch ohne Rückraumspieler Hendrik Wagner, der im ersten Durchgang nicht ins Spiel kam und in der zweiten Halbzeit nur noch auf der Bank saß, sind die Pfälzer in der Lage, ein Spiel zu gewinnen.

„Brauchen jetzt Ergebnisse“

„Wichtig war in erster Linie aber, dass wir es endlich geschafft haben, nicht so viele Gegentreffer zu kassieren“, sagte Kapitän und Abwehrchef Gunnar Dietrich. „So wie wir in der Abwehr gespielt haben, so muss es einfach immer unser Standard sein. In Aue und in Dessau zuvor haben wir das leider nicht gemacht und dementsprechend auch die Punkte liegengelassen“, sagte Eulen-Trainer Klatt „Wir müssen jetzt aber auch Ergebnisse liefern.“

Klein war überzeugt: „Ich denke, dieses Pokalspiel hat gezeigt, dass wir die Kurve kriegen können.“ Die nächste Partie der Ludwigshafener ist am Freitag, 15. Oktober. Dann müssen Klein und Co. zum Mit-Absteiger Tusem Essen.