Nichts verlernt

Mannheim. Der kleine Ball fliegt wieder über die Platten – und die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang sind nach sehr langer Pause mit einem Punktgewinn in die neue Saison der Verbandsliga gestartet. Bei der SG Schefflenz-Seckach kamen die Mannheimerinnen zu einem 7:7. „Wir konnten alle unsere Spiele im hinteren Paarkreuz gewinnen“, freute sich die DJK-Teamsprecherin Heike Czech nach der Punkteteilung im ersten Spiel.

Es war sogar noch mehr drin für Käfertal/Vogelstang. Das DJK-Duo Sabine Lehr/Bärbel Staiger verlor zu Beginn das Doppel knapp im fünften Satz. Melanie Pahl und Kerstin Sommer gewannen dagegen ihr Spiel mit 3:2. Im Einzel gab das vordere Paarkreuz der SG Schefflenz-Seckach, Dorothe Edelmann und Alexandra Schork, keinen Punkt ab. Aber die Mannheimerinnen waren hinten sehr gut. Sabine Lehr und Kerstin Sommer punkteten einmal, Melanie Pahl und die kurzfristig eingesprungene und hervorragend spielende Bärbel Staiger siegten jeweils zweimal. DJK-Spielführerin Kerstin Sommer sicherte der DJK das Unentschieden mit einem Sieg im Entscheidungssatz. Die DJK-Damen empfangen am Samstag, 18 Uhr, die SG Wiesloch/Heidelberg.

Verbandsklasse legt los

Die zweite Mannschaft von Käfertal/Vogelstang startet am Sonntag, 10.30 Uhr, bei der TTG 1947 Walldorf in die neue Runde der Damen-Verbandsklasse. Auch die Herren der DJK St. Pius beginnen am Wochenende mit dem Ligabetrieb. Die Neuhermsheimer empfangen am Samstag, 18.30 Uhr, in der Verbandsklasse den TTV Weinheim-West II. Danach muss St. Pius am Sonntag, 10 Uhr, im Stadtderby beim Ligakonkurrenten DJK Käfertal/Vogelstang II ran, der am Samstag beim TTC Neckargerach/Guttenbach am Start ist. bol