Nicht genug Luft

Mannheim. Beim Fußball-A-Ligisten SG Mannheim hadern die Verantwortlichen mit den beiden Niederlagen gegen die Zweitvertretungen aus Lützelsachsen (3:4) und Heddesheim (1:6). Unterm Strich täuschen die Ergebnisse dieser Partien allerdings über die Spielverläufe hinweg.

„In Heddesheim haben wir die beste erste Halbzeit der Saison gespielt, sind in der zweiten Hälfte aber eingebrochen und wurden dann überrannt“, zieht der Sportliche Leiter Sinisa Tadic ein ernüchterndes Fazit. Nachdem gegen die Fortunen eine 1:0-Pausenführung am Ende deutlich verspielt wurde, gingen auch in der Partie bei der TSG 91/ 09 Lützelsachsen II die Kräfte nach dem Seitenwechsel flöten.

„Konditionell unterlegen“

„Konditionell sind wir den laufstarken Mannschaften unterlegen, was zu einem großen Teil auf unsere Trainingsbeteiligung zurückzuführen ist“, erklärt Tadic. Zehn Spieler tummeln sich im Schnitt auf dem Trainingsplatz bei der SG Mannheim, darunter seien zumeist auch noch zwei Ergänzungsspieler. Nachdem der Zweitplatzierte FV 03 Ladenburg im Klassement noch in Reichweite ist, will Tadic die Hoffnung auf den Play-off-Rang noch nicht begraben, auch wenn er die Chancen als gering einstuft.

„Ganz abgeschrieben habe ich es noch nicht, aber es wird sehr schwer. Schönau und wir haben allerhöchstens noch Außenseiterchancen und Lützelsachsen II darf wahrscheinlich nicht hoch“, so Tadic. Die Richtung für die SG dürfte die nächste Partie gegen den TSV Amicitia Viernheim II anzeigen, wo Thomas Jöhl im Winter als neuer Trainer übernommen hat. Der erfahrene Coach führte die Südhessen inzwischen von den Abstiegsrängen weg und formte sie zu einem unangenehmen Gegner. wy