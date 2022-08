Neustart nach dem Tiefschlag

Ladenburg. Der Abstieg aus der Kreisliga war beim FV 03 Ladenburg ein echter Wirkungstreffer. In nur sechs von 34 Spieltagen stand der Club aus der Römerstadt auf einem Abstiegsplatz. Da dies aber in den letzten Spielrunden der Saison Bestand hatte, mussten die Ladenburger folgerichtig nach nur drei Jahren in der Kreisliga zurück in die A-Klasse. „In der Mannschaft hat es gestimmt, aber wir hatten immer wieder Verletzte“, war für FV-Trainer Jörg Höpfner der Aderlass nicht zu kompensieren. Er geht mit dem Verein eine Klasse nach unten und wagt einen neuen Anlauf. Das Wort Aufstieg kommt ihm zwar nicht über die Lippen, ganz oben mitspielen möchte er aber auf jeden Fall. „Wir müssen nicht unbedingt aufsteigen. Das Team ist hochmotiviert. Wenn aber das Quäntchen Glück dazukommt, wir in einen Lauf kommen und vom Verletzungspech verschont bleiben, können wir um Platz eins oder zwei ein Wörtchen mitreden.“

Stand heute wird aber kein Druck aufgebaut. Die Mannschaft solle sich in der neuen Liga zurechtfinden, nachdem die Abgänge der Leistungsträger Christoph Au (TSG 62/ 09 Weinheim), Jonathan Weiser (VfL Kurpfalz Neckarau) und Nils Maldinger (FV Fortuna Heddesheim), erst einmal aufgefangen werden müssen. Doch Höpfner ist von seinen Neuzugängen, die allesamt mindestens A-Liga-Erfahrung mitbringen, überzeugt. „Wir haben einen guten Mix in der Truppe, in der Spieler wie Patrick Geist, Leon Kick und Philip Westermann als Führungsspieler vorangehen“, so Höpfner. Westermann ist zudem als Co-Trainer seine neue rechte Hand auf dem Platz geworden. wy