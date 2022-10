Mannheim. Zehn Spieltage lang musste Christian Lenhard warten, dann konnte er als Neu-Trainer des TSV Neckarau II in der Fußball-Kreisklasse A I seinen ersten Saisonsieg feiern. Rechtzeitig genug, um vor dem kleinen Derby gegen den MFC 08 Lindenhof II Selbstvertrauen zu tanken.

„Der Sieg gegen den FK Bosna Mannheim war überfällig. Wir haben uns in den letzten Wochen einfach nicht belohnt, wir haben auch den Mannschaften aus der Spitzengruppe wie TSG Rheinau und Enosis Mannheim Paroli geboten“, sagt Lenhard.

Gestandene Spieler helfen

Keine Frage, mit Routiniers wie Ivan Pavlov, Daniel Seitz oder Firat Avci ist sein Team inzwischen mit einer Qualität gespickt, die den Auftrieb beförderten. „Ivan hilft uns mit seiner Erfahrung sehr weiter. Gerade er bringt alles mit, um eine Mannschaft zu führen“, so Lenhard.

Trotz des Sieges hat der TSV Neckarau II den letzten Platz noch nicht abgegeben. Dennoch bleibt man am Kiesteichweg ruhig, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur drei Punkte und lässt die Verantwortlichen noch nicht in Panik verfallen. „Es bringt nichts, auf die Tabelle zu schauen. Wir müssen ruhig bleiben und jede Partie wie ein Endspiel betrachten“, fordert Lenhard.

Das soll auch die Maxime sein für das Lokalduell gegen den MFC 08 Lindenhof II. „Das birgt schon eine gewisse Brisanz, da unser Trainer der ersten Mannschaft eine Vergangenheit in Lindenhof hatte“, führt der TSV-Coach auf und erteilt eine Ansage an den Tabellenachten. „Sie sind Aufsteiger und dafür sehr gut gestartet. Wenn aber wir unser Potenzial abrufen, werden wir auch was holen.“