Neuer Anlauf mit Feytullah Genc?

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar sind am Pfingstwochenende die letzten Entscheidungen gefallen. Der VfL Kurpfalz Neckarau stand vor dem abschließenden Spieltag bereits als Meister fest. Der ASC Neuenheim machte nun am Samstag mit einem 8:1 über die Spvgg 06 Ketsch den zweiten Tabellenrang perfekt und nimmt somit an der Aufstiegsrelegation teil. Der FK Srbija Mannheim, der am letzten Spieltag zum Zuschauen verdammt war, steigt in die Kreisliga ab. Das gilt auch für die TSG Lützelsachsen. Der TSV Kürnbach geht in die Abstiegsrelegation.

Türkpor – Kirchheim 1:2 (0:1)

Der FC Türkspor Mannheim hatte noch minimale Chancen, den vierten Tabellenrang zu erreichen. Doch da Neuenheim gegen Ketsch auf geringen Widerstand traf, spielte der Ausgang der Heimpartie gegen den Dritten FT Kirchheim für das Team des Trainerduos Serif Gürsoy und Caner Dönmez keine Rolle mehr. Die Mannheimer verloren das Duell mit 1:2 (0:1) und beendeten die Saison 2021/22 auf dem vierten Tabellenrang. „Wir haben gegen Kirchheim noch einmal ein gutes Spiel gemacht. Zum Schluss haben wir aufgemacht und leider in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Gegentreffer bekommen“, sagte Gürsoy.

In einem offenen Schlagabtausch brachte Emre Efe (31.) die Kirchheimer zunächst in Front. Türkspor legte in der zweiten Hälfte noch einmal eine Schippe drauf. Ayhan Sabah gelang für die Mannheimer der Ausgleich (78.). In der Schlussphase warf Türkspor alles nach vorne – und kassierte in der Nachspielzeit noch das 1:2 (90.+4) durch Batuhan Ceylan. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Mannheimer schon mit einem Akteur weniger, da Fatih Yildirim wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (79). Unterdessen sucht der FC Türkspor noch einen neuen Coach für die kommende Spielzeit.

Gürsoy und Dönmez hatten in der vergangenen Woche ihren Rücktritt verkündet. Nach Informationen unserer Redaktion ist Feytullah Genc, der Türkspor als Trainer von der Kreisliga führte und zuletzt beim VfL Kurpfalz Neckarau in einem Trainertrio involviert war, ein ganz heißer Kandidat. bol

Schwetzingen – Neckarau 2:4 (1:2)

Meister Neckarau gab sich im abschließenden Spiel keine Blöße. Schwetzingen ging durch Gilles-Florian Djahini in Front (9.). Doch Ugur Beyazal (33.), Idris Yildirim (39., 81.) und Mikail Erdem (67.) drehten die Partie. Tobias Machourek (84.) gelang für die 98er noch das 2:4. Spannend ist beim VfL Kurpfalz aktuell, wer dem scheidenden Trainertrio Richard Weber, Bernd Wiegand und Feytullah Genc nun nachfolgt. „Wir haben drei Kandidaten, gute Kandidaten“, sagte der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou.

Nach dem Spiel in Schwetzingen feierten die Neckarauer Spieler noch einmal auf dem eigenen Vereinsgelände mit ihren Familien. „Ich habe nur glückliche Gesichter gesehen, wir sind wirklich wie eine große Familie gewesen und können auf eine tolle Saison schauen“, sagte Paschaloglou.

Die Vorbereitungen auf die neue Runde sollen schon in dieser Woche starten. Giovanni Scalamato und Lenny Schwabe werden den Club verlassen. Beide Akteure wechseln zum Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau. Joshua Hofmann schließt sich zur neuen Saison dem FV Nußloch. an. bol