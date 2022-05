Neuenheim jagt Neckarau

Mannheim. Im Titel- und Aufstiegskampf der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar bleibt es weiter spannend. Während die Mannheimer Teams VfL Kurpfalz Neckarau, Türkspor Mannheim und FK Srbjia Mannheim allesamt in der Zuschauerrolle waren, gewann der ASC Neuenheim bereits am Freitagabend sein Heimspiel gegen den DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal mit 5:0 und verkürzte so den Rückstand auf den Spitzenreiter Neckarau auf vier Punkte.

Auch der Dritte FT Kirchheim gewann beim TSV Kürnbach mit 2:1 und steht nun wie Neuenheim bei 56 Punkten. Die Kirchheimer dürfen damit ebenfalls noch vom Titel träumen. Allerdings hat der VfL Kurpfalz Neckarau nun am kommenden Wochenende die Chance, mit einem Heimsieg über die TSG Lützelsachsen den Titel klar zu machen. „Das wollen wir schaffen“, sagte der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou.

Der FC Türkspor Mannheim hat bei einem Spiel weniger als die Konkurrenten nun fünf Punkte Rückstand auf den ASC Neuenheim und die FT Kirchheim. Das Team des Trainerduos Serif Gürsoy und Caner Dönmez empfängt am Mittwochabend im Nachholspiel den FK Srbija Mannheim, der auf einem Abstiegsplatz liegt, aber nur zwei Punkte Rückstand auf den TSV Kürnbach und den Relegationsrang hat.

Anpfiff des Mannheimer Landesligaderbys ist um 19 Uhr. „Für beide Teams geht es noch um viel, das wird ein harter Kampf“, ist Gürsoy überzeugt. bol