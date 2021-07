Neue Rolle und Start in das Studentenleben

Ludwigshafen. Mit seinen 2,07 Meter ragt Stefan Salger bei den Eulen Ludwigshafen heraus. Der 24-Jährige ist nach zwei Spielzeiten bei der MT Melsungen zurück in der Pfalz. Beim Erstliga-Absteiger soll er künftig für die „einfachen“ Tore aus dem Rückraum sorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich habe mich ganz bewusst für Ludwigshafen entschieden. Das ist ein familiärer Club, die Zeit hier war sehr schön und 2019 den Klassenerhalt hier zu feiern, war grandios. Ich freue mich wirklich, wieder ein Teil der Eulen-Familie zu sein. Ich weiß schon, was ich an diesem Verein habe“, sagt der Allgäuer, der der 2014 zur Jugend der SG Kronau/Östringen kam, drei Jahre bei der SG Leutershausen spielte und dann über die Station TVB Stuttgart 2018 erstmals bei den Eulen anheuerte. Dass er von einem Team, das sich wohl auch in dieser Saison die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben als Ziel gesetzt hat, zu einer Mannschaft wechselt, die gerade wieder in die Zweite Bundesliga absteigen musste, macht dem „Langen“ nichts aus. Was er aus seinen zwei Jahren in Melsungen mitgenommen hat? „Ich habe mit sehr erfahrenen Akteuren zusammengespielt. Ich denke, ich habe sehr viel gelernt und auch viele Erfahrungen gesammelt“, betont Salger.

Vertrag in Nordhessen aufgelöst

Stefan Salger nimmt künftig für die Eulen Ludwigshafen Maß. © Pix

Klar ist: Der Hüne war mit viel Vorschusslorbeeren damals von den Eulen zu den Nordhessen gewechselt. Doch so richtig groß aufspielen konnte er in der mit Klassespielern wie Silvio Heinevetter, Kai Häfner oder Julius Kühn gespickten Truppe nie. Den erhofften Durchbruch schaffte Salger bei der MT nicht. Der Vertrag, der eigentlich noch bis Sommer 2022 gelaufen wäre, wurde vorzeitig aufgelöst.

Das Kapitel Melsungen ist nun vorbei. Manchmal kann ein Schritt zurück aber auch zu zwei nach vorne führen. Was für Salger, der für den Bundesliga-Absteiger praktisch der Königstransfer dieses Sommers darstellt, jedenfalls aktuell zählt, ist allein sein neuer, alter Club. Und mit dem will er maximalen Erfolg haben. Ob am Saisonende die Rückkehr in die Bundesliga steht, lässt er erst einmal offen. Verständlich. „Die Saison in der Zweiten Bundesliga wird in dieser Spielzeit sicher richtig, richtig hart. Es stehen einige Mannschaften in den Startlöchern, die wohl wieder aufsteigen wollen“, sagt Salger. „Aber wir wollen uns nicht verstecken.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Alle wollen uns schlagen“

Der Linkshänder ist sich sicher, dass es für die Eulen eine ganz andere Saison wird als in den Jahren davor. „Wir werden in sehr vielen Begegnungen der Favorit sein. Die anderen wollen uns alle schlagen, sind doppelt motiviert. An diese Rolle muss man sich erst einmal gewöhnen, das ist sicher auch ein spannender Entwicklungsprozess, den wir da durchlaufen werden“, findet der Mann für den rechten Rückraum.

Wie Salger seine Position in der Mannschaft sieht? Beansprucht er eine Führungsrolle? „Na, nun mal langsam“ , entgegnet der Ludwigshafener Rückkehrer und macht klar: „In den nächsten Wochen müssen wir erst einmal zu einer Mannschaft werden. Es ist ja auch ein neuer Trainer gekommen, da muss man mal schauen, wie das oder die Systeme aussehen, die er spielen lassen will. Es gibt da sicher verschiedene Rollen, die auszufüllen sind.“

Salger, der ausgebildeter Physiotherapeut ist, hat noch keine eigene Wohnung in Ludwigshafen gefunden. „Aber das ist kein Problem, ich komme unter“, sagt der Mann mit dem harten Wurf, der neben dem maximalen Erfolg mit den Eulen noch weiteres anstrebt. „Ich will endlich ein Studium anfangen, das war in den vergangenen Jahren immer mein Plan“, sagt der Linkshänder, auf dem viele Hoffnungen ruhen.