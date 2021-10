Neue Regeln an der Basis

Karlsruhe. Die Anpassung der landesweiten Corona-Verordnung und der Corona-Verordnung „Sport“ hat nicht nur Einfluss auf die Profi-Clubs (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite), sondern betrifft natürlich auch die Amateur-Vereine. Dabei gibt es vor allem drei wesentliche Neuerungen.

Vereine können sich in der Basisstufe des dreiteiligen Stufensystems für das 2G-Optionsmodell in der Organisation ihrer Heimspiele entscheiden. In diesem Fall können zum einen die vollen Zuschauerkapazitäten der jeweiligen Spielstätten genutzt werden, zum anderen entfällt dafür auch die Maskenpflicht. Die Einschränkung auf 2G gilt jedoch nicht für Spieler, Spielerinnen und sonstige Aktive wie etwa Unparteiische oder Mitglieder der jeweiligen Funktionsteams um die Mannschaften.

Die Nutzung von Kabinen und Sanitärräumen ist nun auch für nicht-immunisierte Personen ohne 3G-Nachweis möglich, sofern der Raum für die alleinige Nutzung dieser Person reserviert ist. Dies wird in erster Linie Einzel-Schiedsrichter und Einzel-Schiedsrichterinnen betreffen, die Umkleiden nutzen.

Nicht-Immunisierte dürfen in allen Stufen am Sporttreiben im Freien teilnehmen, in der Warnstufe mit Schnelltest, in der Alarmstufe mit PCR-Test. Ausgenommen bleiben davon weiter Schüler, die regelmäßig getestet werden. red

