Neue Folge "Buwe-Gebabbel": Hätte der Corona-Ausbruch beim SV Waldhof vermieden werden können?

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof ist als Tabellendritter in die Länderspielpause gegangen und wurde zeitweise als die „Mannschaft der Stunde“ gefeiert. Doch anstatt sich in Ruhe auf die nächste Herausforderung beim TSV 1860 München (Samstag, 14 Uhr) vorbereiten zu können, müssen sich die Mannheimer seit Ende letzter Woche vor allem mit sich selbst und einem nicht unerheblichen Corona-Ausbruch in den eigenen Reihen beschäftigen. Hätte dieser vermieden werden können? Welche Auswirkungen hat die ganze Geschichte auf den Sport, und ist Impfen unter diesen Umständen wirklich reine Privatsache?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Fragen stehen natürlich im Mittelpunkt der 28. Folge des Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“, bei der die „MM“-Sportredakteure Alexander Müller und Thorsten Hof aber auch die sportliche Situation des SV Waldhof unter die Lupe nehmen und untersuchen, ob die Mannheimer tatsächlich schon in dieser Saison das Zeug zum Aufstieg haben und wo die Gründe für den jüngsten Höhenflug liegen.

Außerdem geht das Duo in gewohnt launischer Weise der Frage nach, ob Kollege Müller tatsächlich als „vollgefressen“ tituliert werden darf, warum Medienpartner nicht für Gefälligkeitsjournalismus zu haben sind und ob Torjäger Sascha Mölders von den Münchner Löwen tatsächlich noch eine größere Wampe als ein faul gewordener Sportjournalist haben kann.

Na? Neugierig geworden? Dann lohnt es sich auch diesen Mittwoch wieder, in die neue Folge des kostenfreien Waldhof-Podcasts hineinzuhören, die ab 0.00 Uhr unter: https://bit.ly/3tAEwgs und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast abzurufen ist. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2