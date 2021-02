Viernheim. Der langjährige deutsche Spitzenringer, Trainer des Bundesligisten SRC Viernheim und Landestrainer des NBRV für den Griechisch-römischen Stil, Michael Böh, wird mit Wirkung zum 1. März neuer Bundesstützpunkttrainer am Olympiastützpunkt in Heidelberg. Er wird diese Tätigkeit hauptberuflich und in Vollzeit ausüben und das Training für die dem OSP Rhein-Neckar zugeordneten Bundeskaderathleten und Mitglieder der Bundeswehr-Sportfördergruppe betreuen.

AdUnit urban-intext1

Die Arbeit am OSP umfasst neben der Trainingsarbeit auf der Matte auch die Umsetzung und Anpassung der von den Bundestrainern vorgegebenen Rahmentrainingspläne für die einzelnen Sportler, Trainingssteuerung, Veranlassung von trainingsbegleitenden Maßnahmen sowie Mitarbeit bei DRB-Lehrgängen und Wettkämpfen.

Der Ringkampfsport wurde Böh in die Wiege gelegt, bereits sein Vater Werner Böh war ein leistungsstarker Ringer beim RSC Eiche Sandhofen und zuletzt beim RSC Schönau. Dort begann auch Michael Böh mit sechs Jahren mit dem Ringen. Seine weiteren Stationen als Jugendlicher und Aktiver waren unter anderen Eiche Sandhofen und der KSV 1884 Mannheim, bevor er sieben Runden lang für den Zweitligisten AC Ziegelhausen startete. Als Trainer arbeitete Böh für den ASV Ladenburg, die RKG Reilingen/Hockenheim, den RSC Eiche Sandhofen sowie zuletzt den SRC Viernheim. red