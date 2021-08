Neuaufbau mit alten Bekannten

Mannheim. So lange ist es noch gar nicht her, da feierten Markus Urban und Valon Muja als Spieler des VfB Gartenstadt die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden. „Das war der schönste Moment. Da wussten wir beide: Es ist Zeit aufzuhören“, erzählt Urban. Was folgte, war aus Sicht des Vereins aber nicht mehr so schön.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den Aufstieg in die Oberliga wurde verzichtet, 2020 meldete der Club die erste Mannschaft vom Spielbetrieb in der Verbandsliga ab. Der Verein startet nun einen Neuanfang in der Kreisliga. Mit Urban und mit Muja. Beide haben als Trainerteam die Mannschaft übernommen.

Das Gerüst steht

Markus Urban (links, hier gegen gegen Sandhausens Benjamin Sailer) stand in der Verbandsliga noch für Gartenstadt auf dem Feld. Jetzt trainiert er den VfB zusammen mit Ex-Mitspieler Valon Muja. © Nix

2020 war der VfB in der Kreisliga noch nominell mit dem Reserveteam gestartet. Nun ist es die erste Mannschaft. „Es sind schon noch einige Spieler von der vergangenen Runde im Kader. Aber wir können schon von einem Neuanfang sprechen“, erzählt Urban, der klar macht: „Wir haben in der letzten Saison einige Spieler gesehen und gleich analysiert: Da fehlt die Erfahrung, wir brauchen noch ein paar gestandene Jungs.“

Urban und Muja haben am neuen Kader hart gearbeitet und einige Routiniers verpflichten können. „Unsere Achse steht. Vorne sind das Dominik Wallerus und Cem Kuloglu, hinten Alexander Deckert, der zuletzt bei Rot-Weiß Rheinau war, und Erdem Dogan. Um diese Spieler herum gibt es viele junge Leute, die sehr ehrgeizig sind“, sagt Urban.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Vorbereitung und im Pokal sah das, was der neue VfB zeigte, schon sehr gut aus. Im Kreispokal schlugen die Gelben Bären den ASV Feudenheim mit 7:1. Gegen die DJK/Fortuna Edingen/Neckarhausen feierte Gartenstadt einen 5:0-Sieg im Test. „Wir wollen in der neuen Saison im oberen Tabellendrittel mitmischen, aber der Aufstieg ist nicht das Ziel“, sagt Urban und meint: „Solch einen großen Erfolg wie die Verbandsligameisterschaft wird es wohl hier nie mehr geben. Langfristig ist die Landesliga das Ziel. Aber wir wollen erst einmal spielen. Zuletzt waren auch schon wieder einige Zuschauer da, weil viele Gartenstädter Jungs im Kader stehen. Das ist schön.“ Ob er und Muja vielleicht doch noch mal das Trikot in der neuen Saison überstreifen? „Nein“, lacht Urban, „die Zeiten sind definitiv auch Geschichte.“

Als Mannschaften für die vorderen Platzierungen hat der VfB-Coach neben RW Rheinau, Amicitia Viernheim, KSC Schwetzingen, SpVgg Ilvesheim auch den MFC 08 Lindenhof auf seinem Zettel stehen. Das Team hat sich auf dem Papier mit erfahrenen Akteuren verstärkt. Der Königstransfer ist sicher Timo Staffeldt, der beim Karlsruher SC 24 Bundesliga-, 128 Zweitliga- und über 100 Drittliga-Spiele absolvierte. Mit Gerrit Schoch, der zuletzt beim SC Reilingen spielte, kam ein neuer Torwart. Maurice Kühnl, Felix Schreckenberger und Tobias Baumann kommen vom FV 03 Ladenburg. Für die Abwehr verpflichtete der MFC 08 mit Sebastian Lohnert vom SV Schriesheim einen weiteren potenziellen Stammspieler. Der neue Stürmer Yusuf Demirci bringt viel Landesligaerfahrung vom FC Türkspor Mannheim und FV Brühl mit. Trainer Patrick Heinzelmann hält aber den Ball flach und spricht als Saisonziel „nur“ von Rang vier bis sieben.

Enosis ganz entspannt

Als die vergangene Saison abgebrochen wurde, stand der SV Enosis ganz oben in der Tabelle. „Für uns ist das selbst eine totale Überraschung gewesen, das war ja nicht die Zielsetzung“, sagt Coach Cem Islamoglu und betont: „Wir gehen sicher nicht mit Druck in die neue Runde. Den machen sich andere. Wir wollen wieder aus unseren Möglichkeiten das Beste herausholen..“

Nennenswerte Abgänge hat Enosis nicht zu verzeichnen. Dafür Zugänge. Levon Danelian kam aus Ladenburg. Kevin Tappe aus Wallstadt. „Das sind gute Jungs, die helfen uns weiter“, sagt Islamoglu: „Wichtig wird ein guter Start sein. Aber wir haben eben viele Urlauber, das macht ein vernünftiges Training schwer.“ Favorit auf Platz eins für den Enosis-Coach? „Rot-Weiß Rheinau. Die wollen hoch.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3