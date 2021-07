Am Tag nach dem hochdramatischen 100-Meter-Finale war die Welt des Felix Kunstein wieder in Ordnung. Da konnte sich der 18-jähriger Sprinter von der MTG über sein Ticket für die U-20-EM in Tallinn endlich freuen. Am Samstag überwog noch die Enttäuschung, dass sein Ziel, mit neuem Rekord zu gewinnen, nicht aufgegangen war. „Ich bin Zweiter geworden, fahre nach Estland und bin wieder unter Norm

...