Negativserie hält an

Mannheim. Sie haben gut gekämpft, doch es hat wieder nicht zu einem Sieg gereicht. Die Basketballer der SG Mannheim verloren ihr Heimspiel in der Regionalliga Südwest gegen die Roth Energie Gießen Pointers mit 83:92 (48:36). Für die SG-Akteure war es die siebte Niederlage in Folge, damit rutschte der Regionalligist auf den viertletzten Rang ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Partie in der GBG-Halle legten die SG-Akteure zunächst stark los. Nach dem ersten Spielviertel führten die Mannheimer mit 30:12, und zur Halbzeitpause hatte die SG einen komfortablen Zwölf-Punkte-Vorsprung. Doch Gießen steigerte sich nach der Pause vor allem in der Defensive. Die Pointers verkürzten im dritten Abschnitt auf 66:63 (30.), glichen danach aus und gewannen letztlich souverän mit neun Zählern Vorsprung.

Slawomir Klocek machte ein gutes Spiel, die SG verlor dennoch. © Sörli Binder

Jeremy Ingram war bei den Mannheimern einmal mehr Topscorer mit 30 Punkten. Slawomir Klocek machte ebenfalls ein sehr gutes Spiel für die SG. Der Pole erzielte 19 Punkte und holte sechs Rebounds. Bei den Gießen Pointers avancierten Benjamin Lischka und Christopher Miller (je 21) zu den Matchwinnern. Die Mannheimer nehmen am Sonntag (15.15 Uhr) den nächsten Anlauf, die ihre Negativserie zu beenden. Dann empfängt die SG die SV 03 Tigers Tübingen.

SG: Ingram (30), Klocek (19), Kuhn (11), Kaufhold (9), J. Hartinger (8), Scheffels (6), S. Hartinger, Bluhm, Hempel, Almenäs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zweite Mannschaft nur Vorletzter

Die Zweite Mannschaft der SG-Herren hatte am Wochenende in der Oberliga Baden Gruppe A einen Doppelspieltag. Die Mannheimer blieben aber in den Begegnungen bei den TSV Wieblingen Füchse II (48:75) und einen Tag später zu Hause gegen die SG Heidelberg-Kirchheim (46:62) ohne Erfolg. Die SG-Akteure belegen damit mit nur einem Sieg aus den bisherigen sechs Partien den vorletzten Rang. Die Mannheimer treffen am Sonntag, 12. Dezember, 17.30 Uhr, in der GBG Halle auf den TV Staufen. In der Oberliga Baden Gruppe 2 empfängt der Tabellenzweite BG Viernheim/Weinheim am Sonntag, 16 Uhr, in der Weinheimer TSG-Halle das Schlusslicht Karlsruher TV. bol