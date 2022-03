Neckarauer Trainingslager zeigt gleich Wirkung

Mannheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau hat sein erstes Spiel in der Fußball-Landesliga nach der Winterpause gewonnen. Die Mannheimer siegten am Sonntag im Derby beim FV Brühl mit 2:1 und sind damit im Kampf um den Titel weiter dick im Geschäft. Der FC Türkspor Mannheim holte ebenfalls einen Dreier.

Brühl – Neckarau 1:2 (1:0)

Daniel Gulde avancierte beim VfL Kurpfalz zum Matchwinner. Der Angreifer erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Neckarauer, die bis Donnerstag im Trainingslager in der Türkei weilten. Neckarau dominierte die Partie, doch Brühl ging in der 35. Spielminute durch einen Distanztreffer von David Etzold mit 1:0 in Front.

Im zweiten Durchgang machte Neckarau dann sofort Druck. Idris Yildirim gelang bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause mit einem Volleyschuss der Ausgleich. Danach wurde die Partie zerfahrener. Brühl hatte einige gute Chancen. Doch der VfL Kurpfalz hatte noch einen Pfeil im Köcher: Nach einem hohen Ball in den Brühler Strafraum verlängerte Gulde per Kopf über FV-Keeper Sinan Bal zum 2:1 (90.+3). „Das war ein toller Wochenabschluss nach einem guten Trainingslager“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc. vfl

Ketsch – FC Türkspor 1:2 (1:0)

Türkspor hatte über 90 Minuten mehr Ballbesitz. Ketsch ging durch einen Konter in Front. Im zweiten Durchgang wechselte das Mannheimer Trainerduo Serif Gürsoy/Caner Dönmez dann den Spieler der Partie ein: Rahmi Can Bas kam, weil er laut Gürsoy angeschlagen war, erst von der Bank. Doch mit seinen beiden Treffern drehte er die Partie. Bas verwandelte einen Elfmeter (70.) und erzielte am Ende sogar noch das 2:1 (84.) für Türkspor. fct

FK Srbija – Eppelheim 1:3 (1:0)

Die Zuschauer sahen zwei verschiedene Halbzeiten. Srbija war im ersten Durchgang die etwas bessere Mannschaft und ging auch durch einen von Thorsten Kniehl verwandelten Foulelfmeter in Front. Nach dem Seitenwechsel drückte Eppelheim. Srbija schwächte sich durch die Rote Karte für Philipp Barancek-Fischer (63.). In Überzahl kam Eppelheim durch die Treffer von Patrick Lehr (66.), Christian Hlawatsch (68.) und Patrick Schleich (90.) noch zu einem letztlich verdienten Sieg. fk