Neckarauer Duo zieht weiter

Mannheim. Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim hat die Trainerfrage geklärt. Feytullah Genc und Bernd Wigand sind das neue Duo für die sportliche Verantwortung. „Feytullah Genc wurde vom Verein angesprochen. Er wollte das aber nicht alleine machen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, zusammen mit ihm zu arbeiten“, sagt Bernd Wigand und betont: „Die Gespräche waren gut, die Vorstellungen des Clubs sind mit unseren kompatibel. Deshalb haben wir dann doch schnell zugesagt.“

Rückkehr als Trainer

Wigand hat selbst 1993 eine Saison beim FC Türkspor gespielt. „Damals noch mit dem späteren Profi Ümit Davala auf dem Platz des TSV 1846 unter dem Fernmeldeturm“, sagt der Realschulrektor. In den vergangenen Jahren arbeiteten Wigand und Genc noch mit Richard Weber in einer ungewöhnlichen Trainer-Dreierkonstellation beim Verbandsliga-Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau. Die Landesliga kennen beide wie kaum ein anderes Duo.

Bernd Wigand (l.) und Feytullah Genç wechseln zum FC Türkspor. © Nix

Genc ist ebenfalls ein alter Bekannter des FC Türkspor. Er war sowohl als Spieler und als Kapitän im Einsatz. Als Trainer führte Genc Türkspor von der A-Klasse bis in die Landesliga und arbeitete auch an der Verbesserung der Infrastruktur des Clubs intensiv mit.

Der FC Türkspor Mannheim, damals noch mit dem Trainerduo Serif Gürsoy und Caner Dönmez, beendete die abgelaufene Runde auf dem vierten Tabellenrang. Bis zum letzten Spieltag kämpfte das Team um Platz zwei. „Wir haben in der kommenden Saison nicht das Ziel, aufzusteigen. Der Etat ist ein bisschen runtergesetzt worden, aber es ist ein sehr solider Landesliga-Etat. Wir haben eine gute Mannschaft und wollen uns in dieser Runde erst einmal stabilisieren, um dann in Zukunft wieder ganz oben anzugreifen“, sagt Wigand.

Einige Abgänge von Schlüsselspielern der letzten Spielzeit stehen schon fest. So wird Torjäger Rahmi Can Bas, der 27 Treffer erzielte, in der kommenden Saison für den ASC Neuenheim spielen. Abwehrspieler Anas Itani geht zum Südwest-Verbandsligisten TuS Rüssingen. „Wir werden einige Neuzugänge haben“, sagt Wigand. Der Vorbereitungsauftakt ist am Sonntag, 3. Juli.