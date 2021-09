Neckarau will die „Ansage“ bestätigen

Mannheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau freut sich über eine Verstärkung, mit der der Fußball-Landesligist eigentlich nicht gerechnet hatte. Beim jüngsten 4:1-Heimsieg gegen den FC Bammental spielte Jan Mertes wieder von Beginn an im Team des Trainertrios Richard Weber, Feytullah Genc und Bernd Wigand. Geplant hatten die Neckarauer mit dem 25-Jährigen eigentlich nicht. Coach Weber berichtet, dass Mertes im Sommer einfach mal vorspielte – und überzeugte. Menschlich wie fußballerisch. Für die Neckarauer ein Glücksfall. Mertes, der bei den Neckarauern die Trikotnummer 68 trägt, spielte zuletzt beim FC Cleeberg. Mit den Mittelhessen stieg er zuletzt in die Verbandsliga auf.

Für Neckarau, das nach drei Spielen sieben Punkte auf dem Konto hat, ist Mertes der einzige Neuzugang. Der Erfolg gegen Bammental war eine Ansage an die Konkurrenz. „Vor allem die erste Halbzeit war sehr überzeugend“, lobte der Neckarauer Trainer Richard Weber nach dem starken Auftritt. Am Sonntag muss der VfL Kurpfalz nun bei den FT Kirchheim ran. „Dort ist es immer sehr schwer. Das waren in der Vergangenheit stets enge Spiele“, sagt Weber. Alle Stammspieler sind einsatzfähig. Kirchheim hat bislang schon zwei Partien mehr als die Neckarauer absolviert und liegt mit zehn Punkten in der Tabelle auf Rang vier und damit drei Plätze vor dem VfL Kurpfalz.

Spitzenreiter der Landesliga Rhein-Neckar ist der FC Türkspor Mannheim. Der Primus spielt am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligaelften VfB St. Leon. Die bisherigen Aufgaben hat das Team des Trainergespanns Caner Dönmez und Serif Gürsoy souverän gelöst. Nur beim Auswärtsspiel bei der SG Horrenberg lief es für Türkspor nicht ganz so wie erwartet.

„Wir sind mit dem bisherigen Rundenverlauf zufrieden“, sagt Gürsoy. Mit 18 Toren aus den ersten fünf Spielen ist der FCT die Torfabrik der Liga. Izzedine Noura und Rahmi Can Bas haben mit jeweils fünf Treffern über die Hälfte der „Buden“ der Mannheimer erzielt. Beide sind auch in St. Leon mit dabei. bol

