Neckarau weiter vorne dabei

Mannheim. Nach dem gewonnenen Derby gegen den FK Srbija Mannheim mischt der VfL Kurpfalz Neckarau weiter ganz vorne in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar mit. Am Samstag hat der Tabellendritte allerdings eine knifflige Auswärtsaufgabe vor sich. Die Neckarauer müssen um 16 Uhr beim FC Victoria Bammental antreten.

Der nächste Gegner der Mannschaft hatte vor der Runde eigentlich geplant, ebenfalls oben mitzuspielen. Doch nach 20 absolvierten Partien steht der FC Bammental nur auf dem achten Rang. Nach dem 0:3 beim ASV Eppelheim trennte sich der FC offenbar unter der Woche von Trainer Frank Engelhardt. „Die Bammentaler haben sich überraschend vom Coach getrennt. Das ist immer unangenehm, wenn man dann die erste Mannschaft ist, die gegen ein Team spielt, das einen Trainerwechsel vollzogen hat“, sagt VfL-Kurpfalz-Coach Feytullah Genc. Die Neckarauer gehen dennoch als Favorit in das Spiel, können aber personell nicht aus dem Vollen schöpfen. „Lenny Schwabe und unsere Offensivkraft Egzon Abdullahu werden voraussichtlich am Samstag verletzungsbedingt fehlen. Dann haben wir noch einige Nachrücker, die in der Vorbereitung aufgrund Krankheiten oder anderen Gründen nicht wie gewünscht trainieren konnten. Die sind noch nicht auf dem gewünschten Fitnesslevel“, erklärt Genc.

Zwei Punkte liegen die Neckarauer in der Tabelle hinter Spitzenreiter FT Kirchheim. Der FC Türkspor Mannheim ist drei Zähler hinter dem Primus. Der Ligavierte hat beim Auswärtsspiel am Sonntag, 16 Uhr, beim Ligavorletzten TSV Kürnbach die drei Punkte fest eingeplant. Der FK Srbija Mannheim will am Sonntag, 16 Uhr, zu Hause gegen den FV Brühl den Relegationsplatz verteidigen. bol

