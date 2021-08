Neckarau ohne Gulde

Mannheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau hat in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar einen sehr ordentlichen Start hingelegt. Zum Auftakt gewann das Team beim ASV Eppelheim mit 3:0. Im Gegensatz zur Konkurrenz hatten die Neckarauer unter der Woche spielfrei. Am Sonntag steht für den VfL Kurpfalz nun die erste Heimpartie an. Und da treffen die Akteure um 15 Uhr auf den FV Brühl. „Nach der langen Pause sind viele Mannschaften noch nicht so weit. Das hat man am Sonntag gesehen“, will Trainer Feytullah Genc den Sieg beim ambitionierten ASV nicht überbewerten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Neckarauer haben mit Personalproblemen zu kämpfen. Unter anderem wird Offensivspieler Daniel Gulde am Sonntag wegen einer Zerrung nicht spielen können. Lukas Perz kann auch wegen Verletzung nicht dabei sein. „Aber qualitativ werden wir eine gute Mannschaft aufstellen“, erklärt Genc.

Der FV Brühl gewann sein erstes Saisonspiel beim SV 98 Schwetzingen nach kurzweiligen 90 Minuten plus Nachspielzeit mit 6:4. Unter der Woche kassierte das Team des 73-jährigen Trainers Volker Zimmermann, der sich nach eigenen Aussagen in seiner Abschiedssaison befindet, dann aber eine 0:1-Heimniederlage gegen den ASV Eppelheim.

Bei Brühl hütet Sinan Bal, der ehemalige Keeper des Verbandsligisten VfR Mannheim, das Tor. Und mit Mohammed Majdalawi, der bereits drei Tore erzielt hat, hat sich der FV einen echten Torjäger vom Odenwälder Gruppenligisten FC Fürth geangelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der FC Türkspor Mannheim empfängt zeitgleich zum Neckarau-Spiel zu Hause Tabellenführer Spvgg 06 Ketsch. Der noch sieglose Tabellenletzte FK Srbija ist in Eppelheim zu Gast. bol