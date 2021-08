Neckarau im Halbfinale

Karlsruhe. Die neue Saison im Landes-Pokal der Frauen steht in den Startlöchern. Die Vize-Präsidentin des Badischen Fußball-Verbandes (bfv) Heike Himmelsbach-Ihli loste die Partien der ersten beiden Runden in der Sportschule Schöneck aus. Bevor die Auslosung begann, wies Himmelsbach-Ihli auf die noch ausstehenden Partien der Pokalsaison 2020/21 hin, die coronabedingt unterbrochen war. Dabei stehen mit dem TSV Amicitia Viernheim (Samstag, 16 Uhr beim VfB Bretten) und dem TSV Neckarau (Sonntag, 14 Uhr, gegen den Karlsruher SC) noch zwei Teams aus dem Fußballkreis Mannheim im Wettbewerb.

In der neuen Saison gehen 37 Frauen-Teams ins Rennen um den bfv-Pokal 2021/22. Die 22 Landesligisten spielen in der ersten Runde in zehn Begegnungen mit zwei Freilosen um den Einzug in die zweite Runde. Standardtermin für die Austragung ist Samstag, der 28. August um 17 Uhr. Die Auslosung ergab für die Teams aus dem Mannheimer Fußballkreis folgende Partien: Polizei SV Mannheim – 1. FC Ersingen, FC Frauenweiler – SSV Vogelstang, Heidelberger SC – SV Laudenbach und SC Käfertal – SpG Hardt. red