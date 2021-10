Neckarau fordert Primus Türkspor

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist es das absolute Spitzenspiel: Der Tabellenvierte VfL Kurpfalz Neckarau empfängt am Sonntag, 14.30 Uhr Spitzenreiter FC Türkspor Mannheim. Vor der Partie schieben sich beide Teams die Favoritenrolle zu.

„Natürlich ist der FC Türkspor erster Anwärter auf den Aufstieg“, sagt Feytullah Genc aus dem Neckarauer Trainertrio, für den es ein ganz besonderes Spiel ist. Genc führte den FCT in der Saison 2016/2017 als Chefcoach zur Kreisliga-Meisterschaft. Beim VfL Kurpfalz hat er nun ein neues Betätigungsfeld gefunden, verfolgt den Weg von Türkspor aber noch immer höchst interessiert.

Serie soll halten

Türkspor-Verteidiger Anas Itani fällt mit einem Muskelfaserriss aus. © Berno Nix

„Die Mannschaft des FC Türkspor hat eine starke Offensivqualität, aber am Sonntag wollen unsere Jungs ihre Serie behalten und eine gute Partie spielen“, sagt Genc. Die Neckarauer sind seit vier Spielen ungeschlagen, holten zuletzt drei Siege und ein Unentschieden bei einem Torverhältnis von 13:3. „Wir haben uns dieses Spitzenspiel erarbeitet. In den vergangenen Wochen haben wir wieder eine Stabilität in unser Spiel bekommen“, sagt Genc, der einige Spieler mit muskulären Problemen anführt.

Auch Spitzenreiter FC Türkspor geht nicht sorgenfrei in das Duell. „Unsere Innenverteidigung müssen wir umbauen“, sagt Trainer Serif Gürsoy. Anas Itani zog sich einen Muskelfaserriss zu. Dolinay Cavdaroglu fällt mit einem Kreuzbandriss noch länger aus. „Das ist jetzt schon der dritte Spieler bei uns, der sich diese schwere Verletzung zugezogen hat“, betont Gürsoy. Mit Tolga Karlidag und Jan Braun hat der Spitzenreiter aber zwei Akteure, die das entstandene Loch in der Abwehrzentrale füllen können.

Dennoch: Gürsoy sieht Neckarau in der Favoritenrolle. „Mit uns haben sie eine der spielstärksten Mannschaften der Liga und den Heimvorteil. Und bei uns ist zuletzt einfach der Schlendrian eingekehrt“, sagt der Trainer.

„Wir bekommen zuletzt immer wieder schnelle Tore, liegen früh in Rückstand. Da fehlt es momentan an der Konzentration, das darf uns gegen Neckarau nicht mehr passieren. Mit Ugur Beyazal hat der VfL Kurpfalz einen Spieler, der aus zwei Chancen drei Tore machen kann“, warnt Gürsoy vor dem Neckarauer Routinier. bol