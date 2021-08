Neckarau erwischt Start nach Maß

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist der FC Türkspor Mannheim mit einem Sieg in die neue Runde gestartet. Auch der VfL Kurpfalz Neckarau ist hervorragend in die Saison gekommen. Der FK Srbija verpatzte dagegen den Start.

Türkspor – Ziegelhsn./Peterstal 2:1

Serif Gürsoy, der zusammen mit Taner Dönmez den FCT betreut, zeigte sich nach dem Auftakterfolg erleichtert: „Das war ganz schwer. Ziegelhausen/Peterstal hat eine viel bessere Mannschaft als noch in der vergangenen Saison. Wir sind nie in unser Spiel gekommen.“ Die Mannheimer erwischten aber einen Auftakt nach Maß. Bereits in der 3. Spielminute zirkelte Ihsan Erdogan einen Freistoß zur frühen 1:0-Führung ins gegnerische Gehäuse. Doch Ziegelhausen schlug schnell zurück. Steffen Foshag traf zum 1:1 (12.). Türkspor tat sich gegen den DJK/FC auch danach mächtig schwer, kam dann aber durch einen schönen Spielzug über rechts zum 2:1. Njaga Manneh erzielte den Treffer. Im weiteren Verlauf der Partie hatte Ziegelhausen/Peterstal noch einige gute Chancen, doch es blieb am Ende beim knappen Erfolg. „Dass wir so eine Partie gewinnen, obwohl wir große Probleme hatten, spricht auch ein bisschen für uns“, sagte Gürsoy. fct

TSG Lützelsachsen – FK Srbija 2:0

Lange sah es nach einem Punktgewinn für den FK Srbija Mannheim aus. Die Mannschaft des neuen Trainers Michael Eisenhauer hatte ihre Torchancen, nutzte sie aber nicht. Das wurde dann bitter bestraft. Sieben Minute vor Schluss erzielte Robert Spahn die verdiente Führung für die Platzherren. Tobias Malchow legte kurz darauf das 2:0 (87.) nach und entschied die Partie. Anton Markovic (60.) vergab zuvor die beste Chance zur Führung für Srbija. fk

ASV Eppelheim – Neckarau 0:3

Beim VfL Kurpfalz sah man nach der Hitzeschlacht nur gut gelaunte Gesichter. Nach dem 3:0 sagte Trainer Feytullah Genc: „Im Rahmen der Möglichkeiten hat die Mannschaft die Vorgaben gut umgesetzt, defensiv stabil gestanden und immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Ein guter Start und eine positive Leistung, trotz der schwierigen Personalsituation, waren sehr wichtig.“

Neckarau erwischte einen guten Start. Nach einer Ecke von Mikail Erdem legte Daniel Gulde auf Ugur Beyazal ab, der aus sechs Metern zur Führung traf. Eppelheim versuchte, hoch anzulaufen, musste verletzungsbedingt früh wechseln. „Wir standen kompakt, ließen den Gegner nicht ins Spiel kommen“, sagte Genc über die Partie.

Nur einmal war die VfL-Defensive nicht im Bild, doch Greulich verzog knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Halbzeit fiel das 2:0 für Neckarau. Eine Freistoßflanke köpfte Patrick Piontek ein. Eppelheim kam mit Wut im Bauch aus der Kabine und versuchte, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch beim VfB mangelte es an der Durchschlagskraft im Angriff. Zudem verteidigten die Neckarauer gut. Geburtstagskind Beyazal machte nach einer feinen Einzelleistung das 3:0 und damit alles klar. Danach verflachte das Spiel. vfl