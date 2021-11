Neckarau blickt weiter nach oben

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Bammental mit seinem Auswärtssieg beim Spitzenreiter FC Türkspor Mannheim die Liga wieder richtig spannend gemacht. Der VfL Kurpfalz Neckarau feierte bei der TSG Lützelsachsen einen Kantersieg.

Türkspor – Bammental 1:2

Nach der Heimniederlage ist der FC Türkspor nun punktgleich mit Verfolger und auch der Vorsprung auf den Dritten ASC Neuenheim und den VfL Kurpfalz Neckarau (4.) beträgt nur noch drei Zähler. Die Mannheimer erwischten einen sehr guten Start. Rami Can Bas erzielte die 1:0-Führung für den FCT (13.). Doch dann leisteten sich die Türkspor-Akteure zwei kapitale Fehler. Nach einem Eckball brachte die Abwehr der Mannheimer das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone. Jan Rehberger traf zum 1:1 (39.). Dann nutzte Bammental einen Torwartfehler zum 2:1 (56.). Türkspor drängte danach auf den Ausgleich, doch auch in Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für den Bammentaler Lukas Rehberger schafften die Mannheimer keinen Treffer mehr. „Wir hatten unsere Chancen, aber es sollte nicht sein. Jetzt müssen wir eben in Kirchheim in einem Endspiel den ersten Platz verteidigen. Bei einem eventuellen Saisonabbruch, wären wir dann vorne“, sagte der Türkspor-Coach Serif Gürsoy.

Lützelsachsen – Neckarau 1:8

Neckaraus Mikail Erdem traf in Lützelsachsen gleich drei Mal. © Nix

Der VfL Kurpfalz Neckarau feierte den dritten Sieg in Folge seit dem Corona-Ausbruch im Team. „Lützelsachsen hat uns das Leben zunächst schwer gemacht, sie standen doch sehr tief“, befand der Neckarauer Coach Feytullah Genc nach der Partie. Die Neckarauer benötigten tatsächlich einige Zeit, um einen Spielfluss zu generieren. Doch nach dem 1:0 (22.) durch Mikail Erdem lief es. Bis zur Pause fand der VfL Kurpfalz noch zweimal die Lücke im Lützelsachsener Abwehrriegel. Egzon Abdullahu (35.) und erneut Erdem (40.) legten weitere Treffer nach. Nach der Halbzeit machten die Neckarauer dann schnell alles klar. Mustafa Azad (50.) und noch einmal Erdem mit seinem dritten Treffer sorgten für einen 5:0-Vorsprung nach 52 Minuten. Lützelsachsen gelang dann Ergebniskosmetik durch den Treffer von Matthias Schröder. Doch dann schalteten die Neckarauer noch einmal einen Gang hoch. Daniel Gulde erzielte zwei Tore. Und Egzon Abdullahu sorgte mit dem 8:1 für den Schlusspunkt hinter einer tollen Offensivleistung des VfL Kurpfalz. „Nach dem Führungstreffer haben sich Möglichkeiten ergeben, die wir dann auch sehr effektiv genutzt haben“, befand Coach Genc nach dem Kantersieg. vfl

SG HD-Kirchheim – FK Srbija 3:0

Und wieder gab es auswärts für den FK Srbija nichts zu holen. Bei der SG HD-Kirchheim bezogen die Mannheimer die zehnte Saisonniederlage. Das Team belegt weiterhin den vorletzten Tabellenrang. Yassin Belkihel traf in der 37. Minute für die SG zur Führung. Jonas Rehm erhöhte auf 2:0 (57.) und kurz vor Schluss markierte Mustafa Hariri das 3:0 (87.) für die Kirchheimer. sgk

