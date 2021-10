Neckarau bereit für das Top-Spiel

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Nordbaden hat der FC Türkspor Mannheim Punkte liegengelassen, führt aber die Tabelle weiter mit drei Punkten Vorsprung an. Der FK Srbija verlor beim ASC Neuenheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau siegte in St. Leon und hat damit die nächste Partie zu Hause gegen den FC Türkspor zum Spitzenspiel gemacht.

VfB St. Leon – VfL K. Neckarau 0:3

Der VfL Kurpfalz feierte einen souveränen Erfolg. Die Weichen auf Sieg stellten die Neckarauer in der ersten Halbzeit. Nach einer Ecke von Joshua Hofmann landete der Ball am Fünfmeterraum bei Max Djouendjeu Kougang, und der traf aus kurzer Entfernung zur Führung (23.). Beim 2:0 kurz vor dem Pausenpfiff behauptete Ugur Beyazal auf links gut den Ball, spielte dann auf den in den Strafraum einlaufenden Joshua Hofmann, der wiederum zu Miljan Joksimovic am zweiten Pfosten querlegte. Der Verteidiger hatte keine Probleme, den Ball zum 2:0 ins leere Tor einzuschieben (45.).

Auch Türkspors Mahmut Cosgun (rechts) bekam viel Gegenwehr. © Berno Nix

Die Entscheidung fiel nach einer weiteren Ecke. Patrick Piontek zirkelte den Ball ins lange Eck – 3:0 (50.). „Wie haben verdient gewonnen, aber nach dem 3:0 leider zu früh ein paar Gänge rausgenommen. Da muss auf jeden Fall mehr kommen“, befand Neckaraus Trainer Feytullah Genc. Bitter für St. Leon: Riccardo Hickel verletzte sich am Knie (35.). Das Spiel musste für 30 Minuten unterbrochen werden, bis der Krankenwagen eintraf und der VfB-Akteur mit den Ärzten das Spielfeld verlassen konnte. vfl

Türkspor – ASV Eppelheim 3:3

Der FCT spielte nur remis, konnte mit dem Punkt aber letztlich leben. „Eppelheim hat das super gemacht. Die hatten sogar noch Chancen auf den Sieg. Ich bin mit dem Unentschieden deshalb zufrieden“, sagte Türkspor-Coach Serif Gürsoy.

Der ASV Eppelheim, bei dem ein Bankspieler im ersten Durchgang die Rote Karte sah, führte nach dem Doppelschlag von Patrick Schleich (11., 12,) schnell mit 2:0. Doch nach dem Elfmetertor von Rahmi Can Bas kamen die Mannheimer besser in die Begegnung. Nach der Pause glich Ayhan Sabah zum 2:2 (48.) aus. Ein weiterer Elfmeter bescherte Türkspor sogar die Führung. Bas verwandelte zum 3:2 (73.). Aber Eppelheim legte noch einmal zu und schaffte durch Patrick Lehr das 3:3 (82.). In der Schlussphase war der ASV dann tatsächlich dem Siegtreffer näher. „Eppelheim war richtig gut, wir haben die ersten 20 Minuten klar verschlafen“, sagte Gürsoy nach dem letztlich gerechten 3:3. fct

ASC Neuenheim – FK Srbija 3:1

Beim favorisierten ASC Neuenheim gelang dem Ligavorletzten Srbija erneut kein Erfolg. Phlipp Barancek-Fischer sah die Rote Karte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Kurz nach der Pause erzielte Aleksandar Kovacevic die Mannheimer Führung. Doch Nemanja Markovic unterlief nur kurz danach ein Eigentor. Neuenheim konnte die Überzahl aber nicht wirklich ausspielen. Erst in der Schlussphase kam der ASC zu Treffern durch Lucas Ring (81.) und Ben Prommer (90.). fk