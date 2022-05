Neckarau auf Augenhöhe

Waghäusel. Lange hielten die Frauen des TSV Neckarau mit, am Ende setzte sich mit dem Regionalligisten Karlsruher SC aber der Favorit durch und nahm den Landespokal des Badischen Fußball-Verbandes (bfv) zum fünften Mal in Folge mit in die Fächerstadt. Der KSC gewann mit 1:0 (0:0), Noelle Maier erzielte nach 69 Minuten den entscheidenden Treffer. „Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt. Am Ende haben einfach die Kräfte gefehlt und der KSC hat verdient gewonnen“, gratulierte TSV-Trainerin Lena Trentl den Karlsruherinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

385 Zuschauer sahen bei bestem Fußballwetter lange „keinen Klassenunterschied“, wie auch bfv-Präsident Ronny Zimmermann befand. Die tadellose Defensivarbeit des TSV machte es den KSC-Frauen schwer, wirklich zwingende Torchancen zu kreieren. Folgerichtig ging es torlos in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit machte sich das hohe Laufpensum des TSV Neckarau langsam bemerkbar und der KSC erspielte sich ein leichtes optisches Übergewicht. In der 69. Spielminute erzielte die erst zehn Minuten zuvor eingewechselte Noelle Maier das Tor des Tages zum 1:0 für Blau-Weiß.

Komplimente aus Karlsruhe

Da sich trotz einiger vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten bis zum Schlusspfiff nichts mehr an dem knappen Ergebnis änderte, bejubelte das Team von Romina Konrad den fünften Pokalsieg in Folge. „Ein großes Kompliment an die Gegnerinnen aus Neckarau, die uns über 90 Minuten einen großen Pokalfight geliefert haben“, fand Konrad lobende Worte für die zweitplatzierten Oberligisten. „Aufgrund der größeren Torchancen sind wir insgesamt aber doch der verdiente Sieger“, resümierte die KSC-Trainerin. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2