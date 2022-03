Neckar Run unterstützt die Ukraine

Mannheim. Der engelhorn-sports-Laufcup startet nach zwei Jahren Corona-Pause in diesem Jahr mit dem 4. Soprema Neckar Run des TSV 1846 am 1. Mai (wir berichteten). Dabei gibt es zwei Neuerungen, wie der TSV nun mitteilte. So wird der Hauptlauf (ab 11 Uhr) nun komplett am Neckar über zwei Runden geführt und kommt so auf eine Enddistanz von 10,5 Kilometer. Zudem gehen 2022 alle Einnahmen (Startgelder, Sponsorengelder, Spenden) einer noch zu wählenden offiziellen Ukraine-Hilfsorganisation zu.

Die Veranstaltung ist somit ein reiner Charitylauf – die Organisationskosten werden vom Verein und Sponsor Soprema getragen, wobei weitere Partner gesucht werden. Als Spendensumme sind mindestens 20 000 Euro angepeilt, wie Winfried Traub von der organisierenden Triathlon-Abteilung des Traditionsvereins mitteilte. Die Vorbereitungen gehen unterdessen in die Endphase, die Anmeldung wird in Kürze auf der Homepage www.soprema-triathlon-team.de/soprema-neckar-run/ freigeschaltet. Die Teilnahmegebühren gehen von 3 Euro für Bambini (500 Meter) und Jugend (1000 Meter) über 9 Euro („Monnemer“ Fünfer) bis zu 14 Euro (Hauptlauf). th

