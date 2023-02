Namhafte Gegner

Ladenburg/Schriesheim. Der Deutsche Ringerbund (DRB) hat der RG Kurpfälzer Löwen zum Auftakt der kommenden Zweitliga-Saison am 30. September ein besonderes Bonbon beschert: Die Kurpfälzer müssen dann zum mehrfachen Deutschen Meister SV Germania Weingarten reisen, der verlustpunktfrei aus der Regionalliga aufgestiegen ist und voraussichtlich den Durchmarsch in die Beletage plant. Der DRB hat für die 2. Liga die Einteilung in West und Ost anstatt Süd und Nord vorgenommen.

„Nicht von Pappe“

Mit dem SV Johannis Nürnberg sowie der RKG Freiburg 2000, die die Löwen zum ersten Heimkampf am 3. Oktober begrüßen dürfen, kommen zwei langjährige Erstligisten als Absteiger in die 2. Bundesliga West. Komplettiert wird die Liga durch die bisherigen Ligarivalen RKG Reilingen/Hockenheim, SRC Viernheim, KSV Rimbach und SV Halbergmoos. Für die Löwen geht es nun darum, mit den Stadtverwaltungen in Ladenburg und Schriesheim auszuloten, wo welcher Heimkampf stattfinden kann.

„Wir bekommen drei neue Gegner und müssen uns die erstmal anschauen. Die sind mit Sicherheit nicht von Pappe, und wir müssen schauen, was wir dagegenstellen können“, sagt Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen. Trotz der namhaften Mannschaften gibt er als Saisonziel einen Platz zwischen drei und fünf aus. Aber das hänge auch davon ab, wie die Kader der anderen Teams aussehen.

Am Team der Löwen hat Maier in den vergangenen Wochen selbst kräftig gefeilt. So kann er den Verbleib von Asis Isaev, Malik Bicekuev, Alexander Riefling, Beat Schaible, Hossein Alizadeh und Riza Yildirim verkünden. Zu dem bisher feststehenden Abgang von Stiven Brandy Schäfer (zur RKG Reilingen/Hockenheim) gesellte sich Ende der vergangenen Woche noch Khamza Temarbulatov, der zum Verbandsligisten VfK Eiche Radolzell wechselt.

Den Abgängen stehen bereits vier Neuzugänge gegenüber. Mit dem Ungarn Dariusz Vitek, der 2021 Dritter bei den U 23-Weltmeisterschaften geworden ist, kommt ein neues Schwergewicht im klassischen Stil zu den Kurpfälzern. Vom Erstligisten ASV Urloffen wechselt der lettische Freistil-Schwergewichtler Armands Zvirbulis, vom Verbandsligisten KG Trossingen der Italiener Mirco Minguzzi (98 kg F) sowie vom Oberligisten ASV Germania Bruchsal der rumänische Meister Maxim Fricatel (75 kg F) zu den Löwen. „Das sind alles gute Leute“, betont Maier.

Schwerer als gute ausländische Ringer zu bekommen, sei es, die vom DRB geforderte Deutsch-Quote zu erfüllen – vor allem, weil diese recht teuer seien.

„Wir ziehen einen Kämpfer aus der zweiten Mannschaft hoch, der in der vergangenen Saison aus beruflichen Gründen nur wenige Kämpfe machen konnte. Das hat sich nun geändert“, sagt Maier. cg