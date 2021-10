Nahe am Herzinfarkt

Mannheim. Justin Rodney, Marc Anthony Hor und Nicolas Werle werden den 26. September so schnell nicht vergessen. An diesem Tag gewann das Trio mit der Frankfurt Galaxy den Titel in der neu gegründeten European League of Football (ELF). Vor 22 000 Zuschauern im Stadion des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf schlugen die drei American Footballer aus Mannheim mit den Hessen die Hamburg Sea Devils mit 32:30. Mit der letzten Aktion des Spiels scheiterten die Hamburger mit einem Field-Goal-Versuch aus 62 Yards.

„Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen“, blickt der am 30. Oktober 1995 in Mannheim geborene Justin Rodney zurück. „Beim Field-Goal-Versuch der Hamburger kamen schlechte Erinnerungen hoch“, hatte der Running Back im German Bowl 2018 im Trikot der Frankfurt Universe selbst erlebt, wie es sich anfühlt, wenn das Field Goal am Ende daneben geht. Damals bejubelten die Schwäbisch Hall Unicorns im Endspiel der German Football League (GFL) den 21:19-Sieg und den deutschen Meistertitel. Damals trug auch Marc Anthony Hor das Universe-Trikot. Für den am 18. Februar 1993 in Mannheim geborenen Defensive Lineman war diese Finalniederlage doppelt bitter, hatte er doch schon 2016 mit dem Finalgegner Schwäbisch Hall Unicorns den German Bowl 2016 gegen Braunschweig verloren. „Da fühlte es sich jetzt natürlich richtig gut an, nach einem Endspiel endlich mal auf der Siegerseite zu stehen“, genoss Hor den ELF-Titelgewinn mit seinen Kumpels Justin Rodney und Nicolas Werle, wobei Letzterer am 2. Mai 1993 in Heidelberg geboren wurde und in Waghäusel aufwuchs.

Bandits-Vergangenheit

Alle drei spielten in der GFL für die Rhein-Neckar Bandits, die mittlerweile Mannheim Bandits heißen. „Marc war ja schon nicht mehr da, als ich für die Bandits in der GFL gespielt habe, mit Justin habe ich dort aber noch eine Saison zusammengespielt, leider war das 2016 die Abstiegssaison“, bedauert Werle. „Ich habe selbst den Neubeginn in der Kreisliga Baden-Württemberg mitgemacht, war im Vorstand der Bandits und auch als Jugendtrainer dort aktiv. Insofern kann ich nur sagen, dass bei den Bandits eine tolle Jugendarbeit gemacht wird und ich ihnen den Aufstieg in die Regionalliga gönnen würde“, betont Werle.

Dass die ELF nicht auf ungeteilte Begeisterung stößt und als Konkurrenzveranstaltung zum GFL-Spielbetrieb des American Football-Verbandes Deutschland (AVFD) wahrgenommen wird, hat Rodney selbst zu spüren bekommen. „Als Marc und ich in Frankfurt von der Universe zur Galaxy gegangen sind, hat es durchaus Unmutsäußerungen von Universe-Fans gegeben“, berichtet der Running Back. „Der große Vorwurf ist, dass die ELF selbst keine eigene Jugendarbeit betreibt und sich bei den AFVD-Vereinen bedient, aber auch hier soll sich ja künftig etwas ändern, etwa mit der Durchführung von Jugendcamps“, hofft Marc Anthony Hor , dass die ELF eine solche Strahlkraft entwickelt, von der dann letztlich auch die AFVD-Vereine wegen der gesteigerten Aufmerksamkeit für American Football profitieren können.

Am 30. Oktober reisen Hor und Rodney nach Schwäbisch Hall zum Sichtungslehrgang der deutschen Nationalmannschaft, die Bewerbung des AFVD um die Austragung der WM 2023 finden beide sehr gut.