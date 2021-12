Nagelsmann optimistisch

München. Der Comeback-Plan für Joshua Kimmich steht, Sorgen hegt Julian Nagelsmann bei der angestrebten Rückkehr zu alter Stärke keineswegs. „Es ist nicht so dramatisch, dass man irgendwelche Folgeschäden erwarten kann“, sagte der Bayern-Trainer am Tag nach der aufschreckenden Nachricht, dass der Fußball-Nationalspieler erst beim Start ins WM-Jahr wieder Vollgas geben kann. „Ich freue mich, wenn er wieder da ist und wieder eingreifen kann. Ich glaube, dass seine Motivationslage dann um ein Vielfaches erhöhter ist als ohnehin“, sagte Nagelsmann, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Mainz 05 seinen 100. Bundesliga-Sieg feiern möchte. Der in den vergangenen Wochen im Zentrum vieler Debatten stehende Kimmich muss sich seit schon über fünf Wochen, eine für Nagelsmann „ewig lange Zeit“, gedulden. „Grundsätzlich ist er psychisch stabil, ihn ärgert es natürlich“, sagte Nagelsmann. Kimmich sei „einer der Ehrgeizigsten“ und „einer, der Hummeln im Bobbes hat“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Umso schwerer ist es ausgerechnet für Kimmich, der sich ungeimpft mit Corona infiziert hatte, zum Warten verdammt zu sein. „Die restlichen drei Spiele in diesem Jahr schaue ich mir noch von der Couch aus an und ab Januar attackieren wir dann wieder zusammen“, versicherte Kimmich via Instagram. Ersetzt wird er gegen Mainz einmal mehr durch den plötzlich wieder wichtig gewordenen Franzosen Corentin Tolisso. Zwar befürchtet Nagelsmann keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit seines Leaders. Der der lange Ausfall ist aber ein warnendes Beispiel, wie hart das Coronavirus selbst durchtrainierte Leistungssportler stoppen kann. dpa