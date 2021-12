Nagelprobe für die Eulen

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen wollen am Montagabend (19 Uhr) den Spitzenreiter zu Fall bringen, der Zweitligist empfängt den VfL Gummersbach. Dabei dürfen nur 705 Zuschauer dürfen in die Friedrich-Ebert-Halle, den Zuschlag bekommen VIP- und Dauerkarteninhaber unter der 2Gplus-Regel. Für Besucher unter 18 Jahren gilt 3G, Zuschauer, die jünger als zwölf Jahre und drei Monate sind, benötigen keinen Nachweis einer Impfung oder Testung, aber einen Ausweis. In der Halle gilt Maskenpflicht.

Eulen-Coach Ceven Klatt sieht den VfL Gummersbach klar in der Favoritenrolle: „Der VfL will aufsteigen. Diesem Anspruch wird die Mannschaft bislang auch gerecht. Sie spielt sehr souverän, gewinnt meist deutlich wie zuletzt beim 35:27 gegen Bietigheim.“ Dennoch wollen die Eulen dagegenhalten. „Wir brauchen eine sehr couragierte Abwehrleistung, eine gute Kommunikation“, fordert Klatt. „Wir müssen um jeden Zentimeter Boden kämpfen und unsere Chancen effektiver nutzen als zuletzt.“

Wagner mit Rückenwind

Auch Rückraumspieler Henrik Wagner sieht die Eulen nicht als chancenlos: „Wir spielen zuhause und werden wieder alles reinhauen.“ Wagner dürfte mit einer Extraportion Selbstvertrauen in die Partie gehen. Der Rückraumspieler wurde am Freitag in den vorläufigen 35-Mann-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft vom 13. bis zum 30. Januar in Ungarn und der Slowakei berufen. „Natürlich habe ich mich nach der Nachricht total gefreut. Es ist ein zusätzlicher Ansporn, weiter richtig Gas zu geben.“

Das Team des VfL Gummersbach, das seit 2020 vom ehemaligen Rhein-Neckar-Löwen-Spieler Gudjon Valur Sigurdsson trainiert wird, liegt in der Tabelle derzeit mit 24:4 Punkten vorne. Dreh- und Angelpunkt ist der 21-jährige Julian Köster. „Er ist ein Neu-Nationalspieler wie bei uns Hendrik Wagner“, sagt Ceven Klatt. Mit einem Sieg am Montag könnten die Pfälzer wieder Ansprüche für ganz oben anmelden. „Wenn wir das schnelle Spiel von Gummersbach unterbinden, dann bin ich guten Mutes, dass wir vielleicht was holen“, sagt Eulen-Nationalspieler Wagner. bol

