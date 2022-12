Nagel muss gegensteuern

Östringen. Das Nordbaden-Derby in der 3. Liga der Handballer ist klar an die Rhein-Neckar Löwen II gegangen: Mit einem verdienten 32:27 (19:10)-Sieg setzte der Bundesliganachwuchs gegen die SG Leutershausen seine Positivserie fort. Die SGL gab die Partie vor allem im ersten Durchgang weg, als die Löwen Tor um Tor davonzogen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit von der Qualität der Löwen beeindrucken lassen und ich habe den Eindruck, dass wir uns als Mannschaft nicht mehr so präsentieren, wie wir das zu Beginn der Runde getan haben. Da müssen wir einiges bereinigen“, sagte SGL-Trainer Marc Nagel und kündigte „eine unangenehme Woche“ an .

SGL-Tore: Schreiber (5), Bauer (5), Götz (2), Scholz (1), Bitz (1), Ullrich (5), Pauli (8/5). red