Nächster Rückschlag für die SG

Mannheim. Der MFC Phönix hat sein Heimspiel in der Kreisklasse A II gegen die SG Mannheim überraschend, aber am Ende verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen. Ali Hamoud (27. Minute) und Merage Saai (52.) waren die Torschützen. Die Gäste kamen gut in die Partie und kombinierten sich immer wieder vors Gehäuse des MFC, doch es fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor. „Wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen und haben den Rhythmus nicht gefunden“, resümierte ein enttäuschter SG-Coach Ivica Cvitkusic.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste nennenswerte Aktion hatte der MFC, als Abwehrchef Sasa Sero mit einem tollen Solo über den ganzen Platz marschierte und kurz vor dem SG-Tor den Ball querlegte. Doch Saai scheiterte mit einem schwachen Schuss an Keeper Sinisa Tadic. In der 27. Minute machte es Hamoud dann besser, als er mit einem satten Schuss kurz vor dem Strafraum unter die Latte traf. „Vor dem Spiel dachte ich mir, das ein Unentschieden in Ordnung wäre. Jetzt bin ich stolz auf meine Mannschaft, dass wir das Spiel am Ende sogar verdient gewonnen haben“, freute sich MFC-Trainer Nenad Kuko über die drei Punkte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bot sich das gleiche Bild wie in den ersten 45 Minuten: Die SG fand nach dem Rückstand nicht mehr ins Spiel und bekam in der 52. Minute einen Elfmeter gegen sich, nachdem Tvrtko Bosancic den Ball im Strafraum nach einer Flanke an die Hand bekam. Den fälligen Elfmeter verwandelte Saai sicher unten links.

„Es war nicht unser Tag. Wir kamen über die 90 Minuten einfach nicht an unsere Leistung heran und haben als Kollektiv nicht gut gearbeitet“, resümierte SG-Spieler Igor Ivanovic. Der MFC hingegen wuchs über sich hinaus – und das trotz einiger Ausfälle. „Uns begleitet schon die ganze Saison das Verletzungspech. Zehn Spieler haben nicht gespielt, davon waren sieben feste Kaderspieler. Deshalb bin ich umso mehr stolz auf meine Mannschaft, die wirklich eine sehr gute Teamleistung auf den Platz gebracht hat“, so MFC-Coach Kuko.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kurz vor Schlusspfiff warf die SG Croatia nochmals alles nach vorne. Angetrieben von ihrem Spielmacher Matej Katava, legte dieser im Strafraum den Ball nach hinten zu Nikola Dominkovic. Doch MFC-Keeper David Gulic wehrte sensationell ab. „Wir standen kompakt, wollten immer kleine Nadelstiche nach vorne setzen und jede Chance gegen die SG nutzen“, sagte Kuko.

In der Tabelle bleibt der MFC weiterhin Zehnter mit nun 16 Punkten, wohingegen die SG einen Platz abrutschte. Mit 26 Zählern steht der einstige Mitfavorit nun auf Rang sechs und verliert immer mehr den Anschluss an die Tabellenspitze.