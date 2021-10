Nächster Anlauf der TSG

Mannheim. Zuhause hui, auswärts pfui – so ließe sich die Bilanz der TSG Rheinau in der Fußball-Kreisklasse A1 bislang zusammenfassen. Fünf Siege in ebenso vielen Partien fuhren die Grün-Weißen auf eigenem Pflaster ein, zuletzt kam das am Ende auch in der Höhe verdiente 4:0 gegen den ASV Feudenheim hinzu. Auf fremdem Geläuf holte die TSG aus den ersten vier Gastspielen allerdings nur vier Punkte. Lediglich bei der Spvgg 06 Ketsch II gelang mit einem 6:1 der einzige Sieg – dafür einer mit Ausrufezeichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Zuhause bringen wir unsere Klasse auf den Platz, haben Mut und spielen richtig gut. Das gelingt uns auswärts derzeit nicht, da tun wir uns einfach schwer, aber wir arbeiten daran“, sagt Trainer Niki Antos, an dessen Team die im Fußballkreis grassierende Verletztenmisere ebenfalls nicht vorbeigegangen ist.

Mit Bastian Orth, Frank Cholewa und Manuel Kramer „fehlen auf unbestimmte Zeit noch drei Leistungsträger und Mentalitätsspieler“, wie Antos das Trio charakterisiert. „Dennoch rede ich nicht gerne über die Verletzten, sondern über das zur Verfügung stehende Personal. Und hier sollten wir so gut aufgestellt sein, um die Spiele auch auswärts zu gewinnen“, so Antos.

Die nächste Bewährungsprobe wartet am Sonntag, wenn der FC Türkspor Mannheim II die TSG empfängt. „Das ist eine junge Truppe, bei der man nicht weiß, wer von oben runterkommt. Sie haben zuletzt gute Ergebnisse erzielt, und wir stellen uns auf ein umkämpftes Spiel ein. Wir wollen kühlen Kopf bewahren und unsere Stärken ausspielen“, hat Antos seinen Plan zurechtgelegt. Damit soll dann auch die Auswärtsbilanz aufpoliert werden. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2