Nächster Anlauf

Mannheim. Die Mannheim Tornados peilen am Wochenende den ersten Sieg in der Baseball-Bundesliga an. Das Team von Spielertrainer Joshua Wyant empfängt am Samstag, 13 Uhr, im heimischen Roberto-Clemente-Field den Aufsteiger Hünstetten Storm. Am Sonntag (13 Uhr) spielen die Tornados, die die ersten fünf Partien verloren haben, dann auswärts beim Liganeuling.

„Wir wissen nicht viel über das Team von Hünstetten“, sagt der Mannheimer Coach Wyant. „Aber sie haben in dieser Saison schon die Haar Disciples geschlagen, die auch um die Play-offs kämpfen. Wir sind also gewarnt.“

Die Tornados zeigten sich am vergangenen Wochenende bei den beiden knappen Niederlagen gegen die Mainz Athletics im Vergleich zum jüngsten Heimauftritt gegen Stuttgart stark verbessert. Damals kamen die Mannheimer doch arg unter die Räder. „Wir wollen unseren ersten Sieg einfahren. Und Hünstetten könnte durchaus ein direkter Konkurrent im Kampf um die Play-offs werden. Deshalb sind Erfolge gegen diesen Gegner extrem wichtig“, sagt Wyant, der voraussichtlich seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. bol